Національне агентство з питань запобігання корупції протягом минулого тижня склало та направило до суду 11 адмінпротоколів. З них 10 – щодо представників партій та розпорядників виборчих фондів.

У зв'язку з порушенням порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників 6 партій.

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Мовиться про такі політсили

"Громадський рух "Народний контроль" (керівник – Дмитро Добродомов);

"Київська Русь – Україна" (керівник – Олександр Кравченко);

"Партія Сергія Суханова" (керівник – Сергій Суханов);

"Партія Володимира Буряка "Єднання" (керівник – Олександр Коваленко);

"Україна – Вперед!" (керівник – Валерія Солод);

"Соціальна справедливість" (керівник – Ірина Юрченко).

Ще 4 адміністративні протоколи були складені стосовно розпорядників та внескодавців виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.

Також направлено до суду адмінпротокол стосовно начальника управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації Любомира Багрія.

Протокол складено у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, перевірку якої НАЗК провело у 2020 році.

Після визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України дії всіх осіб, які вказали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів у деклараціях за 2018, 2019 роки, перекваліфіковано на адміністративні правопорушення за статтею 172-6 КУпАП.

Зверніть увагу! Перелік осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується у розділі їхнього сайту під назвою "Моніторинг діяльності Національного агентства".

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