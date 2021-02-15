Порушували фінзвітність: НАЗК направило до суду протоколи щодо 10 керівників партій
Національне агентство з питань запобігання корупції протягом минулого тижня склало та направило до суду 11 адмінпротоколів. З них 10 – щодо представників партій та розпорядників виборчих фондів.
Джерело:НАЗК
У зв'язку з порушенням порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно представників 6 партій.
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Мовиться про такі політсили
- "Громадський рух "Народний контроль" (керівник – Дмитро Добродомов);
- "Київська Русь – Україна" (керівник – Олександр Кравченко);
- "Партія Сергія Суханова" (керівник – Сергій Суханов);
- "Партія Володимира Буряка "Єднання" (керівник – Олександр Коваленко);
- "Україна – Вперед!" (керівник – Валерія Солод);
- "Соціальна справедливість" (керівник – Ірина Юрченко).
Ще 4 адміністративні протоколи були складені стосовно розпорядників та внескодавців виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.
Також направлено до суду адмінпротокол стосовно начальника управління стратегічного планування та моніторингу соціально-економічного розвитку департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації Любомира Багрія.
Протокол складено у зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації посадовця, перевірку якої НАЗК провело у 2020 році.
Після визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України дії всіх осіб, які вказали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів у деклараціях за 2018, 2019 роки, перекваліфіковано на адміністративні правопорушення за статтею 172-6 КУпАП.
Що цьому передувало: коротко
- Національне агентство із запобігання корупції 8 лютого запросило до себе 18 осіб. Серед них були й керівники українських політичних партій. Усі мали надати пояснення щодо можливих порушень, пов'язаних із декларуванням.
- У НАЗК зауважили, що до публічного оприлюднення інформації цих осіб запросили з допомогою офіційного листа.
- Мовиться про можливі порушення вимог законів "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".
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