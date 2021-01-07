Як правильно декларувати подарунки: НАЗК нагадало чиновникам основні правила
Керівникам установ забороняється приймати подарунки від своїх підлеглих. Водночас депутатам, очільникам міст, сіл і селищ під час виконання своїх обов'язків – від виборців.
Родичі та близькі люди публічного службовця можуть дарувати йому подарунки будь-якої вартості. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції.
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Яка вартість подарунку
Але вартість подарунків від інших осіб не може перевищити 1 прожитковий мінімум. У 2021 році це 2 270 гривень. Водночас загальна сума подарунків чиновнику за рік не може перевищувати 2 ПМ – 4 540 гривень.
Як декларувати подарунки
Подарунок, вартість якого перевищує 5 ПМ (11 350 гривень (у 2021 році) та 10 510 гривень (у 2020 році), підлягає показу у щорічній декларації.
Якщо подарунок коштує понад 100 ПМ (227 000 гривень (у 2021 році) та 210 200 гривень (у 2020 році), то цілком можливо, що його потрібно буде внести не в один розділ декларації.
В яких розділах вказувати інформацію
Наприклад, якщо 31 грудня 2020 року близька особа подарувала вам ювелірну прикрасу, вона вказується в декларації:
- у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)";
- у розділі 11 "Доходи, зокрема подарунки".
Вам подарували гроші як подарунок? Не забудьте їх задекларувати, якщо розмір таких подарунків від однієї особи (групи осіб) загалом упродовж року, перевищив 5 ПМ,
– зазначили у повідомленні.
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