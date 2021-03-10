НАЗК має виплатити 7 мільйонів гривень ексвласнику серверів Реєстру декларацій, – рішення суду

Підприємство "Алтаюр" надавало НАЗК сервери для зберігання е-декларацій. Вони подали позов до суду, але його ухвалили частково. НАЗК має виплатити 7 мільйонів гривень компенсації.

Господарський суд Києва частково задовольнив позов ТОВ "Алтаюр" НАЗК. Підприємство хотіло, щоб агентство повернуло обладнання та компенсувало 8 мільйонів гривень за оренду серверів.

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Суд виніс рішення, відповідно до якого НАЗК має повернути підприємству майно та стягнути з держбюджету 7 мільйонів гривень. Але в антикорупційному агентстві планують подати апеляцію.

Передумови до подання апеляції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у квітні 2020 року наклав арешт на майно ТОВ "Алтаюр". Таким чином повернути майно неможливо, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. Отже, рішення господарського суду суперечить рішенню ВАКС.

Вартість обладнання впродовж 2017-2019 років не перевищувала 3,2 мільйона гривень. Тому у НАЗК вважають оплату за нездійсненну оренду у розмірі 7 мільйонів гривень необґрунтованою.

Крім того, суд проігнорував позов від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах НАЗК. В ньому мовилось про те, щоб суд ухвалив договір недійним через арешт майна фірми.

Що передувало рішенню