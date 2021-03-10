НАЗК має виплатити 7 мільйонів гривень ексвласнику серверів Реєстру декларацій, – рішення суду
Підприємство "Алтаюр" надавало НАЗК сервери для зберігання е-декларацій. Вони подали позов до суду, але його ухвалили частково. НАЗК має виплатити 7 мільйонів гривень компенсації.
Джерело:НАЗК
Господарський суд Києва частково задовольнив позов ТОВ "Алтаюр" НАЗК. Підприємство хотіло, щоб агентство повернуло обладнання та компенсувало 8 мільйонів гривень за оренду серверів.
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Суд виніс рішення, відповідно до якого НАЗК має повернути підприємству майно та стягнути з держбюджету 7 мільйонів гривень. Але в антикорупційному агентстві планують подати апеляцію.
Передумови до подання апеляції
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у квітні 2020 року наклав арешт на майно ТОВ "Алтаюр". Таким чином повернути майно неможливо, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. Отже, рішення господарського суду суперечить рішенню ВАКС.
- Вартість обладнання впродовж 2017-2019 років не перевищувала 3,2 мільйона гривень. Тому у НАЗК вважають оплату за нездійсненну оренду у розмірі 7 мільйонів гривень необґрунтованою.
- Крім того, суд проігнорував позов від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах НАЗК. В ньому мовилось про те, щоб суд ухвалив договір недійним через арешт майна фірми.
Що передувало рішенню
- За оренду обладання у "Алтаюру" у 2017 – 2019 році НАЗК сплатило підприємству 11,5 мільйонів гривень.
- У січні 2020 року фірмою та Агентство планували переговори, щоб переукласти договір оренди серверів.
- ТОВ "Алтаюр" хотіла отримати за оренду у 2020 році вдвічі більше за балансну вартість обладнання. Фактично, його вартість визначили у 2,66 мільйона гривень, а фірма бажала отримати 5,1 мільйона гривень прибутку з оренди.
- Керівництво НАЗК не погодилось на таке здирництво. Тоді й керівники "Алтаюру" передумали переглядати умови оренди.
- В Агентстві провели аудит обладнання та виявили ознаки неправомірної вигоди. Її розмір становив 9,4 мільйона гривень. Ці матеріали передали в НАБУ, які своєю чергою відкрили кримінальне провадження через правопорушення.
- Власне тоді за рішенням ВАКС в антикорупційному бюро наклали арешт на майно "Алтаюру", яке є речовим доказом у справі.
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