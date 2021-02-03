Колишній народний депутат, а нині представник керівництва Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що "цілком і повністю підтримує санкції проти телеканалів Віктора Медведчука".

Джерело: телеграм Мустафи Найєма

Найєм переконаний, що у країні, в якій триває війна, блокувати медіа, які підтримують агресора, треба було давно.

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Позиція Мустафи Найєма щодо санкцій проти каналів Віктора Медведчука

"Ми у країні, яка воює, закрили телеканали людини, яка відкрито підтримує країну-агресора", – констатував Найєм у телеграмі.

Він нагадав, що Віктор Медведчук (а саме його вважають реальним власником телеканалів Zik, 112 і Newsone) вважає винним в окупації Криму та Донбасу кого завгодно, але не Росію – яка пряму відповідальна за тисячі смертей українців.

Дуже шкода, що це не було зроблено шість років тому, коли вже були всі підстави. Якби санкції наклали тоді… В українській політиці вже не було б Віктора Медведчука,

– заявив Найєм.

І підсумував: "Ворога треба ізолювати. І це не має нічого спільного ні з цензурою, ні зі свободою слова. Це про інстинкт самозбереження".

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