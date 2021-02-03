Якби санкції ввели 6 років тому, в Україні не було б Медведчука, – Найєм
Колишній народний депутат, а нині представник керівництва Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що "цілком і повністю підтримує санкції проти телеканалів Віктора Медведчука".
Джерело: телеграм Мустафи Найєма
Найєм переконаний, що у країні, в якій триває війна, блокувати медіа, які підтримують агресора, треба було давно.
Головне Канали Zik, 112 і Newsone припинили мовлення через санкції: фотодоказ
Позиція Мустафи Найєма щодо санкцій проти каналів Віктора Медведчука
"Ми у країні, яка воює, закрили телеканали людини, яка відкрито підтримує країну-агресора", – констатував Найєм у телеграмі.
Він нагадав, що Віктор Медведчук (а саме його вважають реальним власником телеканалів Zik, 112 і Newsone) вважає винним в окупації Криму та Донбасу кого завгодно, але не Росію – яка пряму відповідальна за тисячі смертей українців.
Дуже шкода, що це не було зроблено шість років тому, коли вже були всі підстави. Якби санкції наклали тоді… В українській політиці вже не було б Віктора Медведчука,
– заявив Найєм.
І підсумував: "Ворога треба ізолювати. І це не має нічого спільного ні з цензурою, ні зі свободою слова. Це про інстинкт самозбереження".
Блокування каналів Медведчука: головне
- 2 лютого влада запровадила санкції проти Тараса Козака – офіційного власника телеканалів 112, Zik та Newsone. Зазначені телеканали вже припинили мовлення.
- Керівництво заблокованих ЗМІ заявило, що все це – незаконно, вбачає у рішенні РНБО цензуру, а отже – буде оскаржувати рішення її в судах.
Поділитися новиною