Події 2020 року надовго збережуться у нашій пам'яті. Рік, що минає, був одним із найважчих в історії. Втім, були й ті, які намагалися вплинути на негативні процеси. 24 канал підготував список найвпливовіших жінок світу 2020 року.

Жінки у 2020 році працювали над розробкою вакциною проти небезпечного коронавірусу, були обличчям революції, а також відвідували найвіддаленіші місця нашої планети. Детальніше про найвпливовіших жінок року читайте у матеріалі 24 каналу.

Цікаво Найрезонансніші ДТП 2020 року: які аварії найбільше сколихнули Україну

Сара Гілберт

Британська професорка Сара Гілберт з 2014 року працює над виготовленням вакцин проти нових захворювань. Як тільки китайські вчені розшифрували геном коронавірусу, науковиця негайно очолила команду науковців Оксфордського університету для пошуку ліків проти COVID-19.

Ми робимо це не тільки для нашої країни. Ми повинні виготовити вакцину для всього світу,

– розповіла Гілберт.

Що відомо про науковицю Гілберт

Сара – мати трійнят. Аби жінка могла і далі займатися вірусологією, її чоловік звільнився з роботи, щоб доглядати за дітьми.

Коли трійнята підросли, то вирішили бути, як мама – біохіміками.

Під час виготовлення вакцини команда вчених під керівництвом Гілберт провела клінічні дослідження на 1077 волонтерах. Серед добровольців були і діти Сари, які вирішили підтримати матір.

За словами науковиці, вона не переживала за своїх дітей, оскільки була впевнена у препараті.

Наразі вакцина ефективна у 70% випадків, однак дослідники прогнозують, що незабаром показник сягне 90%.



Американка Сара Гілберт працює над виготовленням вакцини від COVID-19 / Фото University of Oxford

Озлем Туречі

У 2020 році над порятунком світу працювала не лише Гілберт. Її німецькій колезі Озлем Туречі разом з компаніями BioNTech та Pfizer вдалося виготовити вакцину від коронавірусу, яка ефективна у 95% випадках. Зараз її вже замовляють уряди різних країн світу.

Компанію BioNTech, яка спеціалізується на виготовленні медикаментів для імунотерапії раку, Озлем заснувала разом із своїм чоловіком Угуром Шахіном.

Чим ще цікава Туречі В Озлем – турецьке коріння, колись її батьки емігрували до Німеччини. Спершу вона хотіла стати монахинею, однак згодом передумала і обрала медицину. Тепер Туречі разом з чоловіком працює над виготовленням вакцини від раку та коронавірусу. Подружжя пригадує, що у день весілля вони повернулися у лабораторію одразу після церемонії. Озлем та Угур живуть скромно – у невеликій квартирі одразу біля офісу, автомобіля у них немає, надають перевагу велосипедам.



Озлем Туречі разом зі своїм чоловіком Угуром Шахіном виготовили ліки проти COVID-19 / Фото The New Your Times

Ангела Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже 10 років постіль входить до списку найуспішніших жінок світу. І не дарма, адже вона обіймає головну посаду в країні впродовж 15 років. За цей час економіка Німеччини стала однією із найстабільніших у Європі. Через це Меркель часто називають лідеркою Європейського Союзу.

Чого ви могли не знати про Меркель

►Дівоче прізвище канцлерки Німеччини – Каснер. Меркель – вона взяла від першого чоловіка Ульріха. Жінка вирішила не міняти прізвище, бо на той час досягла певних успіхів у галузі науки. До речі, вперше глава Німеччини вийшла заміж на третьому курсі університету. За її словами, до шлюбу спонукало те, що "вдвох вигідніше орендувати житло".

►Перед початком своєї політичної кар'єри Меркель здобула науковий ступінь у квантовій хімії. Чиновниця займалася наукою до 1989 року. Експерти вважають, що секрет великого політичного успіху Меркель криється саме в тому, що жінка була науковицею.

До теми Меркель стала найвпливовішою жінкою 2020 року за версією Forbes: рейтинг

►Тривалий час Меркель називали улюбленицею канцлера Німеччини Гельмута Коля. За його сприяння у 1991 році вона обійняла посаду міністерки у справах жінок та молоді.

►Вперше політикиня очолила німецький уряд у 2005 році.

►Меркель отримала премію Фінляндії за досягнення у боротьбі за гендерну рівність. Втім, феміністкою чиновниця себе не вважає.



Ангела Меркель вже 10 років поспіль входить у список найвливовіших жінок світу / Фото Getty Images

Світлана Тихановська

У списку жінок, які найбільше впливали на події 2020 року, є лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона здобула неабияку підтримку на президентських виборах у Білорусі. Населення переконане, вона – справжня переможниця, а результати голосування – сфальсифіковані.

Рекомендуємо Що відомо про Світлану Тихановську: головну опонентку Лукашенка на виборах в Білорусі

Хто така Світлана Тихановська

Ще у школі політикиня проявляла здібності до навчання – середню школу вона закінчила із золотою медаллю.

Тихановська вступила до Мозирського державного педагогічного університету, аби стати вчителем англійської та німецької мов.

У лідерки опозиції є чоловік Сергій, якого раніше затримували під час мітингів, а також син та донька.

Ще напередодні президентських виборів Тихановська вивезла своїх дітей до Євросоюзу. Все тому, що на батьківщині їй погрожували в’язницею та позбавленням батьківських прав.



Світлана Тихановська – лідерка білоруської опозиції / Фото Getty Images

Кеті Саліван

Влітку 2020 року колишня астронавтка NASA Кеті Салліван стала першою людиною у світі, яка відвідала найвіддаленіші місця нашої планети. За своє життя науковиця побувала і у відкритому космосі, і на дні океану. Зокрема, цього року американка опустилася на дно Маріанського жолобу на глибину 11 кілометрів.

Я відчувала себе прибульцем на чужій планеті, що мандрує місячним ландшафтом. Це було неймовірно,

– згадує Кеті.

Від астронавтки до дослідниці морських глибин

1984 року Салліван стала першою американкою, яка вийшла у відкритий космос.

Загалом вона провела у космосі 532 години.

Втім, жінку цікавило не лише те, що за хмарами. Згодом Салліван очолила Національне управління океанічних та атмосферних досліджень.

13 червня 2020 року ексастронавтка стала 8 людиною і першою жінкою у світі, яка досягла найглибшої точки океану.

Салліван провела у батискафі під водою 90 хвилин.



Кеті Салліван пробула під водою 90 хвилин / Фото BBC

Джасінда Ардерн

У списку найвпливовіших жінок опинилася прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Завдяки її оперативній реакції на загрозу, державі вдалося успішно побороти COVID-19.

Довідка. У 2017 році Ардерн стала наймолодшим очільником уряду в Новій Зеландії. Крім того, на виборах у 2020 році з великим відривом перемогла Лейбористська партія, тому політикиня стала прем'єркою вже вдруге.

Як Джасінді Арден вдалося подолати пандемію в країні

Нова Зеландія стала однією з перших держав світу, яка закрила свої кордони через пандемію.

У березні, коли в Новій Зеландії було лише 102 випадки COVID-19, уряд ввів для населення карантин.

Крім того, через спалах коронавірусу в Окленді прем'єрка відклала вибори на місяць.

Загалом у Новій Зеландії COVID-19 заразилися лише трохи більше ніж 2 тисячі людей.

Додамо, новозеландці люблять свою прем’єрку через її прогресивні погляди. В країні навіть став популярним термін "Джасіндоманія". Політикиня відстоює право на легалізацію абортів та марихуани, а також підтримує ЛГБТ-спільноту.



Джасінді Ардерн вдалося успішно побороти коронавірус у Новій Зеландії / Фото Shutterstock

Сара Аль-Амірі

33-річна Сара Аль-Амірі 20 липня стала науковою керівницею першої арабської місії на Марс. Крім того, жінка очолює міністерство передових технологій Об'єднаних Арабських Еміратів.

За словами Аль-Амірі, вона почала цікавитися космосом ще у 12 років: "Тоді я побачила фото Андромеди – найближчої до Чумацького шляху".

Що відомо про місію ОАЕ на Марс? Космічний зонд ОАЕ назвали "Аль Амал", що у перекладі з арабської означає "надія". Очікують, що політ займе 7 місяців – місія повинна прибути на Марс у лютому 2021 року. У космосі "Надія" спостерігатиме за атмосферою червоної планети, аби створити першу повну картину клімату усіх частин Марсу впродовж року.

Сара Аль-Амірі спершу працювала комп'ютерним інженером у Космічному центрі. Згодом – спеціалістом у сфері комп'ютерних технологій.

Арабка була серед розробників першого супутника ОАЕ.

У 2016 році Аль-Амірі очолила Наукову раду ОАЕ, а через рік – обійняла посаду міністерки з розвитку високих технологій.



Сара Аль-Амірі очолила першу арабську місію на Марс / Фото AFP

Анастасія Волкова

Серед найвпливовіших жінок 2020 року є і українка Анастасія Волкова. Вона заснувала стартап Flurosat, який допомагає фермерам отримувати інформацію про стан їхнього врожаю. Зокрема, програма аналізує фото з супутника, дронів, а також застосовує штучний інтелект. Все для того, щоби порадити агрономам, як краще поводитися з їхнім врожаєм.

Зверніть увагу! Завдяки Волковій, фермери можуть дізнатися про проблеми з врожаєм задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком. Зокрема, програма надає інформацію щодо поливу, використання добрив та потенційної дохідності конкретного поля.

Ми даємо фермерам рекомендації. Кажемо, наприклад, що ось у цій частині поля рослини зневоднені. А на іншій – виснажені і потребують добрив,

– пояснила Анастасія.

Як українка увійшла в рейтинг найвпливовіших жінок

Вищу освіту Волкова здобула у Національному авіаційному університеті у Києві.

Дівчина продовжила навчання у Польщі. Ступіть магістра отримала у Варшавському технологічному університеті.

У 2015 році Анастасія переїхала до Австралії, щоб займатися науковою діяльністю.

Через 3 роки вона захистила докторську дисертацію у Сіднейському університеті.



До списку найвпливовіших жінок 2020 року увійшла українка Анастасія Волкова / Фото Flurosat

Камала Гарріс

Камала Гарріс звикла по житті бути першою у всьому. Колись вона стала першою в історії Каліфорнії жінкою, яка обійняла посаду генерального прокурора, згодом – першою сенаторкою з індійським корінням. У 2020 році Гарріс – перша темношкіра американка азіатського походження, що стала віцепрезиденткою США.

Важливо Камала Гарріс та її історичне значення: біографія віцепрезидентки США

Бути першою у всьому: секрет успіху Камали Гарріс

Моя мама дивилася на мене і говорила: "Камала, ти можеш бути першою, хто зробить багато речей, але переконайся, що ти не остання". Ось чому варто долати бар'єри,

– згадує жінка.

На початку своєї кар'єри Гарріс займалася судовим переслідуванням у справах про сексуальне насильство над дітьми.

У 2003 році вона стала окружним прокурором Сан-Франциско.

Впродовж 2011 – 2017 років Гарріс обіймала посаду генпрокурорки Каліфорнії.

У січні 2020 року жінка заявила про свою кандидатуру на виборах президента США. Однак через два місяці відмовилася від висування та підтримала представника демократичної партії Джо Байдена.

Гарріс погодилася стати віцепрезиденткою США у разі перемоги демократа.



Камала Гарріс стала віцепрезиденткою США / Фото Getty Images

Агнес Чоу

Серед найвпливовіших жінок 2020 року є гонконзька активістка Агнес Чоу. 24-річну дівчину вже називають "богинею демократії" та Мулан (героїня китайської поеми, яка боролася за порятунок своєї сім'ї та держави – 24 канал). Через те, що активістка виступала на акціях протесту проти китайської експансії, її засудили до 10 місяців ув'язнення.

Зверніть увагу! Китай намагається максимально обмежити права мешканців автономного Гонконгу. Через це місцева влада ухвалила закон про національну безпеку, який передбачає застосування китайських законів на території Гонконгу. Це дає можливість Пекіну обмежувати автономію міста та довічно ув'язнювати прихильників демократії у Гонконгу.

Чоу стала обличчям революції у підлітковому віці

У старших класах Агнес протестувала через заплановані урядом зміни до навчальної програми, які назвали "націоналістичним промиванням мізків". До речі, влада таки пристала на вимоги протестувальників.

Популярність Чоу здобула після активної участі у "Революції парасольок" 2014 року. Тоді Китай хотів отримати право на схвалення кандидатів на гонконзьких виборах. Через масштабні протести Пекін відмовився від ідеї втручання у голосування.

У 2016 році Агнес разом з іншими активістами створила демократичний рух Demosisto. Однак після того, як почав діяти закон про безпеку, опозиціонери розпустили рух.

У 2020 році дівчину ув'язнили через організацію несанкціонованих протестів у 2019 році і нібито через змову з іноземними силами.

Спочатку під час протестів чоловіки говорили жінкам триматися позаду. А подивіться, що сталося потім – жінки стали відігравати ключову роль і продемонстрували велику хоробрість,

– підкреслила Чоу.

Зауважимо, дівчину затримували вже не раз. Раніше вона виходила з-під варти після внесення грошової застави.



Агнес Чоу – обличчя революції у Гонконзі / Фото Getty Images