Провідні армії світу продовжують відзначатись своїми агенціями перспективних розробок у сфері оборони. Зокрема, агенція оборонних досліджень DARPA одночасно займається сотнями проєктів і є найвідомішою у світі.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Будівництво безпілотників для України та прибуття кораблів НАТО до Одеси

• Контрадмірал Олексій Неїжпапа проінспектував хід будівництва безпілотників у Туреччині. Мовиться про морську версію комплексів Bayraktar TB2 для України, які збирають на підприємстві Baykar Makina.

• До Одеси прибули кораблі другої постійної протимінної групи НАТО, вони пришвартувалися біля одного з причалів Одеського морського вокзалу. Друга протимінна група прибула для участі у спільних тренуваннях з військово-морськими силами України.

• Україна бере у Франції кредит у 116,5 мільйонів євро на оплату 20 неозброєних патрульних катерів FPB-98 для Держприкордонслужби. Українська сторона вже сплатила французькому постачальнику катерів – компанії OCEA, аванс на суму 689 мільйонів гривень.

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• У Саудівську Аравію за 2020 рік було експортовано більше, ніж третину ракетно-космічної техніки України, про це під час звіту зазначив голова Державної космічної агенції України Володимир Тафтай. Найбільшими покупцями техніки стали США та Саудівська Аравія.

• Державне підприємство "Завод 410 ЦА" виграло судовий позов на 13 мільйонів гривень у приватної компанії ТОВ "Авіабудпрогрес" щодо бракованих комплектуючих та агрегатів. Рішення на користь державного підприємства ухвалили 25 лютого.

• Кременчуцький завод "АвтоКРАЗ" заборгував своїм працівникам 66,8 мільйона гривень. Окрім цього, підприємство проходить процедуру банкрутства, але заявляє, що залишається економічно-активним та може виробляти продукцію.

• Укроборонпром розробив реєстр для обліку усієї документації озброєння та військової техніки. Новий реєстр покликаний запобігти крадіжкам об'єктів інтелектуальної власності та захистити їх від незаконного копіювання.

Новітній дрон-камікадзе у Вірменії та випробування анаеробного двигуна для субмарин

• Оборонний бюджет Піднебесної у 2021 році вже перевищує 208 мільярдів доларів. Зростання у порівнянні з попереднім роком склало 6,8%.

• У Туреччині представили бронемашину COBRA-II. Новий броньовик з колісною формулою 4х4 має модульну конструкцію та належить до типу MRAP, тобто забезпечує високий протимінний та балістичний захист.

• Китай продемонстрував нову модель тяжкої БМП, що розроблюється – це вже друга презентація бронемашини, перша ж відбулася у 2019 році. Тоді китайці представили БМП з позначенням VN50, яку планувалася створити на базі шасі танку VT-4.

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• Компанія Rheinmetall Defence публічно представила нове зенітно-бойове відділення Skyranger 30. Новий комплекс озброєний 30-міліметровою автоматичною револьверною гарматою KSE з можливістю робити до тисячі пострілів за хвилину.

• Організація оборонних досліджень та розробок Індії DRDO провела випробування анаеробного двигуна для субмарин. Тип двигуна дасть змогу субмаринам типу Kalvari значно довше перебувати під водою.

• У Вірменії представили дрон-камікадзе, що працює на основі штучного інтелекту. На озброєнні вірменської армії вже є безпілотники такого типу, частина з яких брала участь у конфлікті в Нагірному Карабасі восени 2020 року.

• Компанія Boeing на заводі у Сент-Луїсі передала американським військово-повітряним силам перший борт модифікації F-15EX. Керівник програми, полковник Шон Дорі заявив, що надалі 144 таких зразки стануть ключовими елементами винищувальної авіації і доповнять парк 5 покоління.