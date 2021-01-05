Україні назвали найважливішу подію в політиці України 2020 року
Українці висловили думку щодо головної політичної події, що сталася в Україні в 2020 році. На переконання більшості, це рішення Конституційного Суду щодо е-декларування та карантин. Також важливу роль у житті України відіграли відкриття ринку землі, членство у Програмі розширених можливостей НАТО та виправдання нацгвардійця Віталія Марківа.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного 24 каналом. Ми опитували своїх читачів з 24 листопада 2020 року по 5 січня 2021 року. Загалом проголосували проголосували 1 395 людей.
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Яка подія в політиці України стала найважливішою у 2020 році: думка читачів 24 каналу
- Рішення Конституційного Суду щодо е-декларування – 15%.
- Запровадження карантину в Україні та всі зміни, пов'язані з цим – 15%.
- Схвалення закону, який відкриває ринок землі – 14%.
- Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО – 14%.
- Виправдальний вирок нацгвардійцю Марківу – 12%.
- Відставка Кабміну та призначення нового уряду – 6%.
- Місцеві вибори – 6%.
- Обмін утримуваними особами – 5%.
- Скорочення кількості районів в Україні – 5%.
- Призначення та звільнення з важливих посад – 4%.
- Рішення суду щодо книги про Стуса на користь Медведчука – 4%.
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Що відбувалося в українській політиці в 2020 році: головне
- 11 лютого – глава держави Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента.
- 4 березня – Верховна Рада прийняла відставку уряду Олексія Гончарука та розпочала формування уряду Дениса Шмигаля.
- 11 березня – через спалах коронавірусу у світі Кабмін запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня, а потім не раз його продовжував.
- 25 березня – через коронавірус Кабмін запровадив на 30 днів режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- 17 березня – Верховна Рада погодила, а Зеленський призначив генпрокурором Ірину Венедіктову.
- 30 березня – Верховна Рада на тлі поширення епідемії коронавірусу та фінансової кризи обрала новим міністром фінансів Сергія Марченка, міністром охорони здоров'я – Максима Степанова.
- 31 березня – Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Документ з 1 липня 2021 року вводить в Україні ринок землі.
- 16 квітня – між Україною та проросійськими бойовиками з окупованого Донбасу відбувся обмін утримуваними особами. До України повернулися 20 людей, Україна віддала – 14.
- 22 травня – в Україні до 22 червня ввели адаптивний карантин з поділом на кольорові зони. Цей карантин неодноразово продовжували.
- 12 червня – Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО.
- 17 липня – Верхоавна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів. Відповідно до цього документу, замість наявних в Україні 490 районів було створено 136 укрупнених.
- 18 серпня – Вітольда Фокіна призначали першим заступником глави делегації України в ТКГ. Згодом його звільнили..
- 19 жовтня – Дарницький райсуд Києва задовольнив позов Віктора Медведчука щодо заборони публіцистичної книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
- 25 жовтня – відбулися місцеві вибори в Україні. Обирали депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів. Явка виборців становила до 37% та стала найнижчою за всю історію незалежної України.
- 28 жовтня – Конституційний Суд ухвалив рішення, яке фактично скасувало електронне декларування, повноваження НАЗК, незаконне збагачення, конфіскацію активів, набутих корупційним шляхом і недостовірне декларування.
- 3 листопада – Міланський апеляційний суд виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, визнавши його невинним у вбивстві італійських журналістів на Донбасі. За цей злочин 12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років ув’язнення.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади голои КСУ на 2 місяці.
- 30 грудня НАЗК відновило свою роботу, 31 числа відновило доступ до реєстру декларацій. Цьому передували підписи відповідних законів із боку Зеленського та підтримка документів у Раді.
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