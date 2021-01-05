Українці висловили думку щодо головної політичної події, що сталася в Україні в 2020 році. На переконання більшості, це рішення Конституційного Суду щодо е-декларування та карантин. Також важливу роль у житті України відіграли відкриття ринку землі, членство у Програмі розширених можливостей НАТО та виправдання нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного 24 каналом. Ми опитували своїх читачів з 24 листопада 2020 року по 5 січня 2021 року. Загалом проголосували проголосували 1 395 людей.

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Яка подія в політиці України стала найважливішою у 2020 році: думка читачів 24 каналу

Рішення Конституційного Суду щодо е-декларування – 15%.

Запровадження карантину в Україні та всі зміни, пов'язані з цим – 15%.

Схвалення закону, який відкриває ринок землі – 14%.

Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО – 14%.

Виправдальний вирок нацгвардійцю Марківу – 12%.

Відставка Кабміну та призначення нового уряду – 6%.

Місцеві вибори – 6%.

Обмін утримуваними особами – 5%.

Скорочення кількості районів в Україні – 5%.

Призначення та звільнення з важливих посад – 4%.

Рішення суду щодо книги про Стуса на користь Медведчука – 4%.

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