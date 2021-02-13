П'ятірка найтоповіших ударних безпілотників України – Техніка війни

13 лютого 2021 , 20:21
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Якщо на початку агресії Росії українському війську бракувало розвідувальних безпілотників, то зараз актуальними стають й ударні. Вітчизняні виробники активно працюють у цьому напрямі і можуть похвалитись потужними розробками.

Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає, – дізнайтесь у програмі.

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Гелікоптер Мі-2МСБ та винищувач P-39 Airacobra

Держоборонзамовлення 2021 року дозволить поповнити нашу армію військовою продукцією на більше ніж 10 мільярдів гривень. Також завершується процес узгодження нормативно-правових актів для реалізації закону "Про оборонні закупівлі".

Військово-морські сили України отримали перший гелікоптер Мі-2МСБ. Він призначений для підготовки нових льотчиків та підтримки навичок у чинних авіаторів 10-ї Морської авіаційної бригади.

На Тернопільщині знайшли винищувач P-39 Airacobra часів Другої світової війни. Літак постачався по ленд-лізу для авіації Радянського Союзу, чим збільшив відношення літаків антигітлерівської коаліції на східноєвропейському фронті.

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На Міжнародній виставці Aero India 2021 Україна уклала угоди на суму у 70 мільйонів доларів. Виставка продемонструвала значну зацікавленість азійських партнерів у поглибленні військово-технічного співробітництва з Україною та спільної реалізації низки зброярських проєктів.

У командуванні Медичних сил, розповіли скільки техніки було отримано за 5 років. Так, до армії надійшло 350 санітарних автомобілів "Богдан-2251", 12 машин класу С та 19 класу В.

Пістолет-кулемет Asmi та бронетранспортери AMV

Нідерланди впроваджують новий патерн уніформи, індивідуального спорядження і захисту військовослужбовців. Скоро один із найстарших камуфляжів М84 відійде в історію, адже з'явились перші офіційні зразки М19.

Індія представила перші прототипи пістолета-кулемета Asmi калібру 9 міліметри, розробленого всього за 4 місяці. Для підвищення зручності на кінці коробки встановлено фіксований складаний приклад з виступом прямого "гребеня" під щоку стрільця та увігнутою протиковзною секцією потиличника.

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3 лютого в Єгипті представили нові моделі легких бронеавтомобілів 4х4, а саме розвідний автомобіль Temsa 5, захищений патрульний автомобіль Temsa 3 та Temsa 4, який буде використовуватися спецназом та силами безпеки.

Фінська оборонна компанія Patria поставила 126 бронетранспортерів AMV для армії Хорватії. Вартість бронетранспортерів не уточнюється. Усього компанія Patria із 2004 року виробила близько 1300 таких бронетранспортерів.

9 лютого Військово морські сили США закупили 2 човни Iguana PRO, призначені для спостереження за мілководдям. При натисканні на спеціальну кнопку човен випускає пару гусеничних шасі і може продовжувати рух по ґрунту зі швидкістю близько 7 кілометрів на годину.