П'ятірка найтоповіших ударних безпілотників України – Техніка війни

Якщо на початку агресії Росії українському війську бракувало розвідувальних безпілотників, то зараз актуальними стають й ударні. Вітчизняні виробники активно працюють у цьому напрямі і можуть похвалитись потужними розробками.

Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає, – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Перший політ новітнього винищувача Boeing F-15EX – Техніка війни

Гелікоптер Мі-2МСБ та винищувач P-39 Airacobra

► Держоборонзамовлення 2021 року дозволить поповнити нашу армію військовою продукцією на більше ніж 10 мільярдів гривень. Також завершується процес узгодження нормативно-правових актів для реалізації закону "Про оборонні закупівлі".

► Військово-морські сили України отримали перший гелікоптер Мі-2МСБ. Він призначений для підготовки нових льотчиків та підтримки навичок у чинних авіаторів 10-ї Морської авіаційної бригади.

► На Тернопільщині знайшли винищувач P-39 Airacobra часів Другої світової війни. Літак постачався по ленд-лізу для авіації Радянського Союзу, чим збільшив відношення літаків антигітлерівської коаліції на східноєвропейському фронті.

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► На Міжнародній виставці Aero India 2021 Україна уклала угоди на суму у 70 мільйонів доларів. Виставка продемонструвала значну зацікавленість азійських партнерів у поглибленні військово-технічного співробітництва з Україною та спільної реалізації низки зброярських проєктів.

► У командуванні Медичних сил, розповіли скільки техніки було отримано за 5 років. Так, до армії надійшло 350 санітарних автомобілів "Богдан-2251", 12 машин класу С та 19 класу В.

Пістолет-кулемет Asmi та бронетранспортери AMV

​• Нідерланди впроваджують новий патерн уніформи, індивідуального спорядження і захисту військовослужбовців. Скоро один із найстарших камуфляжів М84 відійде в історію, адже з'явились перші офіційні зразки М19.

​• Індія представила перші прототипи пістолета-кулемета Asmi калібру 9 міліметри, розробленого всього за 4 місяці. Для підвищення зручності на кінці коробки встановлено фіксований складаний приклад з виступом прямого "гребеня" під щоку стрільця та увігнутою протиковзною секцією потиличника.

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​• 3 лютого в Єгипті представили нові моделі легких бронеавтомобілів 4х4, а саме розвідний автомобіль Temsa 5, захищений патрульний автомобіль Temsa 3 та Temsa 4, який буде використовуватися спецназом та силами безпеки.

​• Фінська оборонна компанія Patria поставила 126 бронетранспортерів AMV для армії Хорватії. Вартість бронетранспортерів не уточнюється. Усього компанія Patria із 2004 року виробила близько 1300 таких бронетранспортерів.

​• 9 лютого Військово морські сили США закупили 2 човни Iguana PRO, призначені для спостереження за мілководдям. При натисканні на спеціальну кнопку човен випускає пару гусеничних шасі і може продовжувати рух по ґрунту зі швидкістю близько 7 кілометрів на годину.