Для всього світу 2020 рік видався настільки складним, що більшість людей чекали його завершення більше, ніж Нового року. Натомість 2021-ий вже подарував нам тонни олів'є. Тим часом Офіс Президента разом з прокуратурою провели вдалу спецоперацію з порятунку рядового Татарова. А нардеп Ілля Кива хоче знайти собі нациста.

Тиждень, який став завершенням 2020 року й початком 2021-го, був багатим на курйозні ситуації, які неодмінно знайшли своє відображення в мемах. Для вас їх зібрав 24 канал.

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2020 рік ніколи не закінчиться

Минулий рік був настільки складним, що багатьом здавалося, що той вже ніколи не закінчиться. Це було б дещо навіть логічним продовженням того, що відбувалося протягом 366 днів 2020 року.

Та тепер усі ми зможемо розказувати своїм дітям і внукам про те, що ми вижили!

Та те, що 2020 рік нарешті закінчився, ще нічого не означає. Ніхто ж не обіцяв вам, що наступний рік буде кращим.

Новорічні проблеми

Традиційно новорічні свята сповнені цілої низки різноманітних проблем. Найсерйозніші з них – святкові салати, які обов'язково потрібно доїсти.

Та буває й гірше. Наприклад, те, що свята не вічні (хоча й дуже довгі), і колись таки доведеться повертатися до звичного ритму життя. Та ось як це зробити?

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Олега Татарова врятували!

На щастя, є не лише погані новини. Офіс Президента й Офіс генпрокурора організували масштабну спецоперацію та врятували заступника Андрія Єрмака Олега Татарова від правосуддя.

Хтось може подумати, що колишній "мєнт" з системи Віктора Януковича просто може бути корисним для влади, але наші джерела повідомляють, що арешт Татарова був би порушенням передвиборчої обіцянки про те, що корупціонерів саджатимуть лише навесні.

Ілля Кива ловить нацистів

Ну й звісно, куди ж без "генія мислі". Ілля Кива вдягув шапку-ушанку й попросив якогось нациста, аби той його арештував. Здавалося б, рольові ігри депутата ОПЗЖ навіть не потребують додаткових мемів, та все ж.

До слова, за нашою ексклюзивною інформацією, Ілля Кива й сам не проти половити нацистів. Момент того, як депутат спіймав одного з них просто у Верховній Раді, потрапив на відео.

Ілля Кива душить нациста у Верховній Раді: дивіться відео

На цьому наразі все. Майте гарний святковий тиждень, і нехай 2021 рік подарує вам лише щасливі емоції. А ми неодмінно відобразимо це все в мемах. Ну а наостанок ловіть традиційну порцію котиків – цього разу святкових.