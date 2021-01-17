Триває другий тиждень локдауну, і українці вже усвідомили: навіщо інвестувати у золото, якщо можна закупити партію шкарпеток. Дві-три пари начебто можна обміняти на квартиру у Львові. Окрім того, в Україну нарешті прийшла справжня зима. У всіх областях добряче засніжило та підморозило. І тепер залишається тільки обіймати котів та жартувати на головні теми тижня.

Українці вже увіковічили останні події країни та світу у мемах. Над чим сміялися українці з 10 до 17 січня читайте у матеріалі 24 каналу.

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"Шкарпетковий" локдаун продовжується

В Україні розпочався другий тиждень локдауну. Люди поступово вчаться виживати без заборонених товарів. І кур'єрів зі служб доставки чекають сильніше, аніж колись Святого Миколая.



Степанов і "шкарпеткова" дистанція / Фото з телеграм-каналу Голобуцького



Останнім сміється той, хто запасся шкарпетками / "Баба і кіт"



Вигідна пропозиція у 2021 / "Баба і кіт" Вигідна пропозиція у 2021 / "Баба і кіт"

Через локдаун Доббі не отримає волю / "Процишин офіційний"

Де можна посидіти під час локдауну / "Баба і кіт"



Лайфхак від глави МОЗ / Фото з телеграм-каналу Голобуцького



Заборонені товари тепер виглядають так / GONI Мемаси Заборонені товари тепер виглядають так / GONI Мемаси

В Україну нарешті завітала справжня зима

Нарешті на території України – справжня зима. Розпочалося усе із заметілей. Зокрема, на перевалах випало до 35 сантиметрів снігу. У Карпатах попередили про сходження лавин. Згодом настали морози. Температура повітря опустилася до -15 градусів. Українці зігріваються як можуть.



Головне – не замерзнути / GONI Мемаси



У таку погоду не можна забувати про шапки / GONI Мемаси



"Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг" / AnnaCat



Коли захотілося зустрітись з друзями під час зимового локдауну / AnnaCat



Коли захотілося зустрітись з друзями під час зимового локдауну / AnnaCat

Трампу "усе заблокували"

Після заворушень у Вашингтоні Дональда Трампа заблокували уTwitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest и Spotify. Син Трампа навіть звернувся до Ілона Маска з проханням створити нову соціальну мережу.



Трампа заблокували у соцмережах / ElleJ

Наостанок про вічне