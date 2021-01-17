Меми тижня: шкарпеткова дистанція, котики замість газу та заблокований Трамп
Триває другий тиждень локдауну, і українці вже усвідомили: навіщо інвестувати у золото, якщо можна закупити партію шкарпеток. Дві-три пари начебто можна обміняти на квартиру у Львові. Окрім того, в Україну нарешті прийшла справжня зима. У всіх областях добряче засніжило та підморозило. І тепер залишається тільки обіймати котів та жартувати на головні теми тижня.
Українці вже увіковічили останні події країни та світу у мемах. Над чим сміялися українці з 10 до 17 січня читайте у матеріалі 24 каналу.
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"Шкарпетковий" локдаун продовжується
В Україні розпочався другий тиждень локдауну. Люди поступово вчаться виживати без заборонених товарів. І кур'єрів зі служб доставки чекають сильніше, аніж колись Святого Миколая.
Степанов і "шкарпеткова" дистанція / Фото з телеграм-каналу Голобуцького
Останнім сміється той, хто запасся шкарпетками / "Баба і кіт"
Лайфхак від глави МОЗ / Фото з телеграм-каналу Голобуцького
В Україну нарешті завітала справжня зима
Нарешті на території України – справжня зима. Розпочалося усе із заметілей. Зокрема, на перевалах випало до 35 сантиметрів снігу. У Карпатах попередили про сходження лавин. Згодом настали морози. Температура повітря опустилася до -15 градусів. Українці зігріваються як можуть.
Головне – не замерзнути / GONI Мемаси
У таку погоду не можна забувати про шапки / GONI Мемаси
"Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг" / AnnaCat
Коли захотілося зустрітись з друзями під час зимового локдауну / AnnaCat
Коли захотілося зустрітись з друзями під час зимового локдауну / AnnaCat
Трампу "усе заблокували"
Після заворушень у Вашингтоні Дональда Трампа заблокували уTwitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest и Spotify. Син Трампа навіть звернувся до Ілона Маска з проханням створити нову соціальну мережу.
Трампа заблокували у соцмережах / ElleJ
Наостанок про вічне
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