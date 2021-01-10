В Україні минув перший тиждень різвдяних свят. Люди бідкаються, що доїсти всі салати вже не сила. Кабмін заборонив під час локдауну продавати шкарпетки та колготки. Американці, які захопили Капітолій, своїм вбранням нагадували вертеп. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.

Про найсмішніші меми впродовж тижня 4 – 10 січня читайте у матеріалі 24 каналу.

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В Україні знайшли "причину" пандемії

5 січня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо того, якими товарами не можна торгувати впродовж локдауну 8 – 25 січня. Так, одяг, взуття, посуд, ювелірні вироби, будівельні товари та інше опинилися під забороною.

Через це супермаркети заклеїли червоними стрічками полиці з шкарпетками, колготками та презервативами. Ситуація виявилася доволі кумедною. У соцмереж українці писали, що наш уряд знайшов справжню причину пандемії – вірус живе на шкарпетках.

Американський вертеп у Капітолії

Поки українці їли кутю та пампухи на Святу вечерю, у Вашингтоні почалися заворушення. 6 січня Конгрес мав оголосити офіційні результати президентських виборів. Дональд Трамп, який ніяк не міг змиритися зі своєю поразкою, закликав американців виходити на протести та боротися за його перемогу.

Однак, акція вийшла з-під контролю. Прихильники Трампа увірвалися у Капітолій. Двоє з них вже стали головним героями мемів – Джейк Анджелі у хутряній накидці з рогами та викрадач кафедри із зали засідань Адам Джонсон.

Зауважимо, людей на протест покликав саме Трамп. Тому його і вважають винуватцем усього, що трапилося. Через такі нерозважливі заклики політика твіттер та фейсбук заблокувати профілі американського президента.

Українці відсвяткували Різдво

Попри пандемію українцям таки вдалося весело відсвяткувати Різдво. Святкові столи традиційно гнулися від великої кількості страв. Через карантин гостей цього року багато не було, то як тепер доїсти всі салати?

Кожна господиня мусить виставити у фейсбук фотографію свого столу. Треба, щоб всі знали, як вона постаралася над стравами.

Цього року колядників було менше. Чи то через пандемію, чи через "погашене світло" – наразі неясно.

Ми бажаємо вам вдалого тижня та якнайменше зайвих кілограмів за свята. Пам'ятайте, що попереду ще Водохреще і нові порції олів'є.