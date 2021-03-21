Американська порноактриса Саша Грей показала, як готує борщ і вляпалася у скандал. Олексій Арестович на своїй сторінці у фейсбуці облаяв чоловіка через прохання писати українською мовою. Дитяча відповідь Путіна президенту США Джо Байдену. В Україні заговорили про ще один локдаун. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.

Над чим сміялися українці з 15 по 21 березня – читайте у матеріалі.

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Саша Грей приготувала борщ

Відома порноактриса покроково показала, як готує борщ. Вона зазначила, що його батьківщина – Україна, проте у Польщі, Литві та Росії ця страва також є популярною.

Порнозірка вирішила трохи змінити рецепт та разом зі сметаною додала у страву коріандр. Вона хотіла подати його з чорним хлібом, проте не знайшла потрібного у США.

Актриса вляпалася у скандал

Все б нічого, але чомусь вона розпочала свій "виступ" з російських слів: "Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела", – це викликало хвилю обурення у мережі.

Українці також розкритикували анонс, який з'явився у твітері Грей. Там жінка проілюструвала нове відео колажем зі своїм обличчям, який імітує образ дівчинки з упаковки шоколаду "Оленка" на фоні Кремля.

Арестович лаявся у соцмережі

Олексій Арестович 16 березня на своїй сторінці у фейсбуці нахамив чоловікові, який закликав його повідомляти інформацію про переговори у ТКГ українською мовою.

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Спікер української делегації оприлюднив пост, у якому розповідав, наскільки важливо вміти вести переговори з країною-агресором.

Однак, коли його попросили писати українською відреагував не зовсім адекватно. Він облаяв чоловіка: "Пішов на х*й. Так зрозуміліше?".



Арестович облаяв чоловіка за прохання писати української мовою / Скриншот

Путін по-дитячому відповів Байдену

Президент США Джо Байден назвав президента країни-агресора Путіна вбивцею. На це глава Кремля відповів, що "хто обзивається – сам так називається".

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Путін згадав дитячу приказку і її "глибокий" зміст

Я згадую, в дитинстві ми, у дворі коли сперечалися один з одним, ми говорили так: "Хто як обзивається, той так і називається". І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий у цьому, психологічний,

– заявив Путін.

Черговий локдаун в Україні

В Україні діє адаптивний карантин. Станом на 21 березня більшість областей перебувають у помаранчевій зоні. У червоному переліку до Житомирщини, Івано-Франківщини, Чернівецької та Закарпатської областей з 23 березня доєднуються Одеська область та Київ.

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Загалом карантин в Україні продовжили до 30 квітня. Залежно від ситуації з коронавірусом в областях вводитимуть також червону, помаранчеву та зелену зону карантину.

Локдаун на Львівщині

У всій Львівській області, зокрема у Львові, 19 березня ввели локдаун. Він діятиме 10 днів, однак, за потреби, можуть продовжити.