День святого Валентина надихає на оригінальні освідчення. Денис Шмигаль поїхав у Брюссель, там сталося те, чого ніхто не чекав. Василь Вірастюк спішить на допомогу "слугам народу". Схоже, хтось зверху "трішки" переборщив зі снігом. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.

Над чим сміялися українці з 7 по 14 лютого – читайте у матеріалі.

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День Валентина

14 лютого закохані у всьому світі відзначають День святого Валентина. Українці пофантазували, як можна признатися у коханні так, аби не залишилося жодних сумнівів про щирість почуттів.

Оригінальні валентинки для коханих / "Мемаграм"



У світі живе понад 7,5 мільярдів людей, тож не варто хвилюватися – пара знайдеться для кожного. Головне – дотримуватися настанов геніального Тараса Шевченка.



Краще за будь-які слова про почуття говорять вчинки. І тут на допомогу приходять українські політики – вони підкажуть, як потрібно доводити свою відданість.

Не словом, а ділом – що свідчить про справжнє почуття / Perepichka News

Політичні валентинки для тих, хто в темі / "Слово і Діло"

"Шмигаль-2"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль побував з офіційним візитом у Брюсселі й зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Схоже, що політик приховує свою справжню мету поїздки.

Адже українці помітили, що чиновники надзвичайно схожі. Тож ймовірно, що за серйозними розмовами насправді ховалися теплі сімейні посиденьки. От лише про третього "брата" забули – Арсенія Яценюка. Хоча, хтозна, скільки їх є насправді.

Денис Шмигаль і Шарль Шмигаль нарешті зустрілися, ці близнюки були розлучені з народження, цигані вкрали Шарля з роддому та відвезли його в кібітці у Францію. — Yak zup zop (@AHTOH_uait) February 9, 2021

Вірастюк йде в політику

Здавалося, що у "Слузі народу" вже немає місця для знаменитостей. Проте нардепи трішки потіснилися і запросили у своє дружнє коло Василя Вірастюка. Спортсмен випробує удачу на довиборах до Ради в Івано-Франківській області.

Ймовірно, володар титулів "Найсильніша людина України" та "Найсильніша людина світу" хоче встановити новий рекорд – підняти рейтинги, які останнім часом не тішать "зелених".



Нова мета для Вірастюка / Kirilexus



А, можливо, навіть силою думки / Фото з соцмереж



Вірастюк принаймні спробує / "Бабак"



Зі стронгменів – у політики / "GONI Мемаси"



Капітан Барбосса поганого не порадить / Фото з соцмереж

Українці вже довго чекали справжньої зими. Вона врешті прийшла та вирішила затриматися. У низці регіонів випала понаднормова кількість опадів. Тепер ранок у багатьох починається не з кави, а з пошуку авто у снігових заметах.



Місія нездійсненна / "Баба і кіт"



А що, так можна було? / "Баба і кіт"



Йооооой, най буде / "GONI Мемаси"



Український Джон Сноу /



Ти – не ти, коли холодно / "GONI Мемаси"