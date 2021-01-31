Президент Володимир Зеленський відсвяткував свій 43-й день народження. В народі кажуть, що глава держави образився на світових лідерів, бо ті нібито його не привітали. Зате президент зробив все, що міг, аби "вирішити" ситуацію з Олександром Дубінським. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.

Над чим сміялися українці з 25 по 31 січня читайте у матеріалі 24 каналу.

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Ображений президент на день народження

Володимир Зеленський 25 січня відсвяткував свій день народження. З самого ранку він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі фото зі спортзалу. Під світлиною підписав, що попри вік у паспорті, у душі політик відчуває себе на 30 років.

Зі святом українського лідера привітали президенти Китаю, Єгипту, Словаччини, Південної Кореї тощо. Однак серед глав держав не було європейських лідерів. Українці припустили, що Зеленський міг образитися на своїх західних колег.

До речі, саме на день народження президента в країні закінчився локдаун. Українці жартують, що це не просто так. Адже Зеленський просто хотів потішити населення у своє свято.



В Україні закінчився локдаун / Фото "Goni Мемаси"

Вихід Дубінського зі "Слуги народу"

США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського зі "Слуги народу". Його звинуватили у втручанні у вибори американського президента. За даними ЗМІ, Зеленський попросив народного обранця добровільно вийти з фракції. Однак той не погодився, бо, мовляв, ні в чому не винен.



Зеленський попросив Дубінського вийти з фракції / Фото "Баба і кіт"

Згодом фракція "Слуга народу" провела анонімне голосування щодо виключення Дубінського. За даними ЗМІ, ідею підтримали 100 нардепів, ще 75 – були проти. Так, 1 лютого це питанння винесуть на засідання.



Дубінського хочуть виключити зі "Слуги народу" / Фото "Баба і кіт"

Через американські санкції ютуб вирішив заблокувати канал українського нардепа.



Ютуб заблокував Дубінського / Фото "Баба і кіт"

Головою Черкаської ОДА призначили шоумена Скічка

Зеленський призначив нового голову Черкаської облдержадміністрації. Ним став шоумен та нардеп Олександр Скічко. Він, до речі, прославився тим, що був ведучим Євробачення у 2017 році.



Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА / Фото "Goni Мемаси"



Очільником Черкащини став шоумен Скічко / Фото "Goni Мемаси"



Скічко став головою облдержадміністрації Скічка / Фото "Goni Мемаси"

На кінець бажаємо вам весело та вдалого тижня. Хай європейські лідери ніколи не забувають про ваш день народження.



Коли часу завжди бракує / Фото "Кіт і баба"