Найсмішніші меми тижня: кандидат наук Кива, двері з ОП та заблокований Суецький канал

Тиждень, що минає, традиційно не обійшовся без казусів. Деякі з них стали темами для жартів у соціальних мережах. Так, нардеп Ілля Кива заявив, що незабаром буде захищати дисертацію. В ефір програми "Право на владу" принесли розмальовані двері з Офісу Президента. Гігантський контейнеровоз Even Given сів на мілину та заблокував Суецький канал. Погода на кінець березня ще зовсім не весняна.

Про те, з чого найбільше реготали українці 22 – 28 березня читайте далі.

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Науковець Кива

Народний депутат від ОПЗЖ заявив, що 5 років працював над дисертацією. Вже незабаром політик захищатиме свою працю на тему "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Сам Кива обурився тим, що ця інформація викликала реакцію суспільства. За словами нардепа, він вчиться все життя і не розуміє для чого всім про це говорити. Політик пригрозив, що тепер оголошуватиме на всю країну, що він помив руки після туалету.

Реакція українців на дисертацію Киви / Фото "Друга приватна мемарня"



Кива – Айнштайн / Фото "Друга приватна мемарня"



Як Кива захищав дисертацію / Фото GONI Мемаси



У мережі "з'явився" текст наукової роботи Киви / Фото "Баба і кіт"

Двері з Офісу Президента в ефірі

У студії "1+1" 25 березня опинилися розмальовані двері ОП після протесту прихильників ув'язненого активіста Сергія Стерненка. Ведуча "Право на владу" Наталія Мосейчук назвала їх "атрибутом суботніх протестів".

До речі, речниця президента Юлія Мендель заявила, що двері позичили телеканалу лише на 1 вечір, а гроші для транспортування виділив "1+1". Поява такого "гостя" в ефірі програми стала ще однією темою для жартів.



На "1+1" принесли двері з ОП / Фото "Баба і кіт"



Українці придумали нову назву для програми / Фото "Баба і кіт"

Судно заблокувало рух кораблів у Суецькому каналі

23 березня контейнеровоз, довжиною як висота Ейфелевої вежі, сів на мілину у Суецькому каналі. Через нього черга з кораблів, які мали перетнути канал, утворилася аж до Індії.

До речі, така аварія трапилася через сильний вітер та пилову бурю – екіпаж не зміг впоратися з керуванням.

Зауважимо, судно досі не зрушило з місця. Наразі рятувальники переносять з нього вантаж.



У Єгипті застряг величезний контейнеровоз / Фото соціальні мережі



Українці придумали, де ще судно могло заблокувати рух / Фото "Баба і кіт"



Ти не пройдеш! / Фото "Друга приватна мемарня"

Тільки українці знають, що ніякі рятувальники тут не допоможуть. Треба викликати Ґодзіллу та Кінг Конга – тільки їм це під силу.



Хто врятує Суецький канал / Фото "Баба і кіт"

Нескінченний карантин

Традиційно люди жартували і про карантин. Так, школярі вперше за історію, хочуть в школу. Однак червона зона і локдауни дозволяють вчитися тільки дистанційно.



Школярі хочуть до школи / Фото "Кіт і баба"



І таке може бути / Фото "Мемаграм"

Сніг і дощ – весна прекрасна

Українці намагаються не розчаровуватися через холодну весну. Кажуть, що картоплю підуть садити за планом. Ніякі сніги і морози – не перешкода.



Українців не лякають морози / Фото "Баба і кіт"



Головне про погоду весною 2021 / Фото "GONI Мемаси"



З погодою щось не те / Фото "Баба і кіт"

До речі, не забувайте, що 28 березня Україна перейшла на літній час. Бажаємо вам витривалості на майбутньому тижні, адже спати тепер доведеться на годину менше.



В Україні перевели годинники / Фото "Мемаграм"