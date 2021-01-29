Найшвидша істота не гепард, а депутати, які перефарбовуються, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував позицію народних депутатів, які спершу були категорично проти закону про референдум, а тоді різко змінили думку. Президент порівняв таких парламентарів з гепардами.
Джерело: телеграм Володимира Зеленського
Глава держави у своєму черговому відеозверненні до українців прокоментував ставлення нардепів до закону про референдум.
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Зеленський нагадав, що днями Верховна Рада проголосувала за закон про всеукраїнський референдум. Президент привітав з цим українців, а також поспівчував деяким партіям.
Президент звернув увагу на закономірність: якщо суспільству щось подобається, а політикам – ні, значить у політиків хочуть щось забрати.
Глава держави вважає, що для декого закон про референдум – справжня катастрофа, адже тепер не лише політики, але й прості українці зможуть приймати важливі рішення.
У такому випадку президент має 2 варіанти відповіді парламентарям:
Вважається, що найшвидша істота на світі гепард, насправді це окремі депутати, швидкість, з якою вони перефарбовуються,
– пояснив Зеленський.
Глава держави уточнив, що спершу такі депутати були категорично проти закону про референдум. Однак тепер готові ініціювати його.
Президент порадив таким парламентарям взяти за логотип політсили мем "фейс палм", а слоган – "20 років на ринку перевзувань".
Зеленський також додав, що вірить: таких нардепів ставатиме менше, як і загалом депутатів Верховної Ради.
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