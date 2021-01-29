Володимир Зеленський прокоментував позицію народних депутатів, які спершу були категорично проти закону про референдум, а тоді різко змінили думку. Президент порівняв таких парламентарів з гепардами.

Джерело: телеграм Володимира Зеленського

Глава держави у своєму черговому відеозверненні до українців прокоментував ставлення нардепів до закону про референдум.

Дізнайтеся більше Тарифи, доступна іпотека, премії за ЗНО: Зеленський записав відеозвернення до українців

Президент про політиків і питання референдуму

Зеленський нагадав, що днями Верховна Рада проголосувала за закон про всеукраїнський референдум. Президент привітав з цим українців, а також поспівчував деяким партіям.

Президент звернув увагу на закономірність: якщо суспільству щось подобається, а політикам – ні, значить у політиків хочуть щось забрати.

Глава держави вважає, що для декого закон про референдум – справжня катастрофа, адже тепер не лише політики, але й прості українці зможуть приймати важливі рішення.

Що Зеленський пропонує нардепам

У такому випадку президент має 2 варіанти відповіді парламентарям:

Депутатам, які кажуть, що українці нерозумні та не можуть прийняти правильні рішення, можна сказати: "Дивно, що ви такої думки про своїх виборців".

Крім того, президент зробив цікаве порівняння народних депутатів.

Вважається, що найшвидша істота на світі гепард, насправді це окремі депутати, швидкість, з якою вони перефарбовуються,

– пояснив Зеленський.

Глава держави уточнив, що спершу такі депутати були категорично проти закону про референдум. Однак тепер готові ініціювати його.

Президент порадив таким парламентарям взяти за логотип політсили мем "фейс палм", а слоган – "20 років на ринку перевзувань".

Зеленський також додав, що вірить: таких нардепів ставатиме менше, як і загалом депутатів Верховної Ради.

Зверніть увагу Провести референдум в Україні можна буде вже у 2021 році: деталі

Закон про референдум: що передбачає

Президент проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою з додержанням встановлених Конституцією вимог.

Для цього слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України . Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць.

. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць. Є можливість електронних голосувань під час референдуму.

під час референдуму. Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні – "так" або "ні".

На референдум можуть винести лише питання.

Не можна проводити референдум у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Більше про питання, які не можна виносити на референдум, читайте тут.



Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу