Про головні події 2020 року та скандали у політиці – у програмі "6/9" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорив політолог Тарас Семенюк.

Також Семенюк розповів про те, у чому Україна змінилась. Детальніше – читайте на 24 каналі.

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Катастрофа МАУ в Ірані

Питання не в слабкості держави, а в складності цього розслідування. Іран з самого початку почав захищатись. Схиляємось до версії, що ракети були випущені не просто так, було 2 ракети:

1 вцілила у літак;

2 добила його.

Якщо є 2 ракети в мирний час там, де не літають військові літаки, а лише пасажирські – це аж ніяк не може бути випадковістю. Це був план. Проблема в тому, що ми не знаємо чий він міг бути. Це не питання слабкості держави, це геополітична проблема.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Звільнення Богдана з Офісу Президента

У Андрія Богдана є певна образа на Зеленського, Це видно, як би він цього не приховував, але це між текстом прослідковується.

Він пішов (з Офісу Президента – 24 канал) без скандалу, бо достойні люди не скандалять – вони бачать перспективу в чомусь іншому.

Зеленський емоційний – це характерно для артистів. Це люди, які живуть оплесками. Коли є оплески – це добре. Коли є критика – там є небезпека.

Детальніше про звільнення Андрія Богдана з ОП – читайте тут.

COVID-19 та локдаун навесні

Локдаун був виправданий, адже ми закрили країну і зупинили потік вірусу, хоч в сьогоднішніх умовах втримати поширення нереально, навіть при закритих кордонах.

Перший локдаун абсолютно виправданий, а після нього ми побачили хаос. Кордони відкрились, почала стрімко зростати кількість хворих.

Якщо оцінювати за 10-бальною шкалою те, як держава піклувалась про здоров'я громадян – 5 можна поставити.

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Зґвалтування у Кагарлику

За часів Віктора Януковича було схоже зґвалтування у Врадіївці. Ці 2 події різняться в тому, що тепер система не захищає своїх. Те, що ми почули про Кагарлик – ніхто не захищав і не вигороджував їх (поліцейських – 24 канал). Ми не бачили протестів під МВС, щоб справу розслідували.

Ба більше, ми бачимо, коли відбуваються протести в Києві – поліцейські дуже рідко застосовують силу. Коли це відбувається, тоді кожен з них повинен пояснити, чому це зробив. Я бачу, що позитив є. Реформа не зупиняється.

Про це говорить сам Аваков, що реформована була лише патрульна поліція. Є ще багато шарів, які потрібно реформувати. На це потрібен:

час

гроші

політична воля.

Про скандальне зґвалтування у Кагарлику читайте за посиланням.

Терорист у Луцьку

Для України це нестандартний випадок, тому там зібрались представники правоохоронних органів – Аваков, голова СБУ.

Це перший випадок, який я пам'ятаю, щоб з'явився терорист у автобусі. Там, де працюють правоохоронці – там є чіткі правила. Коментувати це не було сенсу, це пуста розмова.

Чи мав Зеленський реагувати на вимоги терориста

Президент так вирішив, значить він вважав, що так потрібно, адже стояло під питанням життя людей.

Захоплення терористів у Луцьку: дивіться відео

Хасиди в Умані

Хасиди проривалися через білоруський кордон – там їх теж не пустили в Україну. Тобто тут я навпаки бачу, що влада спрацювала, дала зрозуміти. Я знаю, які переговори тоді вели з ізраїльською стороною, з представниками хасидів.

Хочу зазначити, що хасиди є доволі впливовими людьми у фінансовій сфері. Там була дуже чітка позиція не впускати, бо це могло бути небезпечно не тільки для них самих, а й для українців, які проживають в Умані та околицях.

Дивіться 1 частину підсумків 2020 року з Тарасом Семенюком: відео

Катастрофа АН-26 під Харковом

У цій справі була системна халатність – неуважність до роботи, яку робили, правил безпеки, які мають значення, коли мовиться про курсантів. Тут немає якихось пояснень. Звичайно, що винні мають понести покарання.



Авіакатастрофа АН-26 під Харковом / Інфографіка 24 каналу

"Справа Василя Стуса" та Медведчук

Реакція Медведчука на звинувачення у справі є абсолютно прогнозованою. Він зрозумів, що це йому не підходить і пішов до суду. Однак те, що тут пов'язана і політика, і ідеологія одночасно на стороні Медведчука.

Кожен громадянин має право йти до суду. Втім, до таких подій інколи прив'язують політику, де абсолютно її не має бути. Кіпіані написав фантастичну книгу і таких книг має бути набагато більше.

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Конституційна криза в Україні

В Україні проблема не з судами. У нас конституційної кризи немає і це не проблема Конституційного Суду, а тих депутатів, які готували відповідні законопроєкти.

Тобто, якщо завчасно готують ключові законопроєкти, в яких є конфлікт з Конституцією, то очевидно, що будуть депутати, які подадуть відповідне рішення і КСУ буде його розглядати. Усе через те, що Україна створила таку інституцію та наділила її повноваженнями.



Головне про скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу

Про виправдання Марківа

Справжній командир своїх бійців на полі бою не залишає, як і відповідальний політик, ніколи громадянина не залишить, коли порушують його права. Дуже важлива річ, там не тільки була особиста справа щодо Марківа, це ще була справа проти України.

Тобто це вже була абсолютно російська пропаганда і робота росіян: Україна, яка начебто порушує права через те, що розпочала війну з так званими "ополченцами".

Там було 2 справи, Аваков взявся за це не тільки за Марківом, бо він був нацгвардійцем у його підпорядкуванні, але тому, що стояло питання України. Це є сигнал не тільки всередині країни, але й для наших європейських партнерів, що Україна як держава буде боротися за кожного свого громадянина.

Про виправдання нацгвардійця Віталія Марківа – читайте тут.

Про справу Татарова

Я теж намагався розібратися в цій ситуації, спілкувався з юристами – вони мені пояснили, що наразі є дуже слабка доказова база щодо Татарова. Зараз це більше схоже на публічну історію, аніж справжній корупційний кейс.

Татаров у цій справі був лише юристом, за ним стояли вищі чиновники, яких поки що не рухають. Тут дійсно складно розібратись, бо ми живемо в інформаційному просторі, де між собою воюють інформаційні наративи.

НАБУ й антикорупційні органи мають свій інформаційний порядок денний, а ОП та Офіс генпрокурора – свій.

Дивіться 2 частину підсумків 2020 року з Тарасом Семенюком: відео