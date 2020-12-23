Приватні військові кампанії – сьогодні це невід'ємний інструмент будь-якої війни у будь-якій точці Землі. Використання таких "спеціалізованих" підрозділів забезпечує країну від потенційного міжнародного скандалу. Про американську Blackwater – читайте далі.

Білий дім не просто визнає їхнє існування, а гордо заявляє, що це – саме їхній підрозділ. Чому саме Blackwater називають найпотужнішою приватною військовою компанією світу – у програмі "Спецслужби" на 24 каналі.

Цікаво Зламували радянські коди і шифри: як проєкт Venona вплинув на перемогу у Холодній війні

Хто та як заснував Blackwater

Ерік Прінс – мультимільйонер, бізнесмен і громадський діяч. Але ще 20 років тому він був звичайним військовослужбовцем у ВМС США. Згодом, просуваючись по військовій кар'єрі, став морським котиком. А це – вже еліта еліт американської армії.

Наприкінці 1990-х, коли служба вже закінчувалася, він вирішив створити приватну військову кампанію. Прінс чітко знав, що на відміну від всіх інших кишенькових армій ця мусить бути особливою.



Американський підприємець Ерік Прінс / Фото VII Network

Еріку пощастило народитися у сім'ї багатіїв. Його батько займався автомобілями, а тому не просто "позичив" Еріку кілька мільйонів на створення власної справи, але й допоміг організувати все правильно з точки зору бізнесу.

Мені подобалося бути частиною SEAL. Я захоплювався їхніми цінностями та тим, як вони виконують поставлені завдання. Blackwater з'явилася з тією ж метою – щоб продовжити нести ті цінності й надалі,

– пояснив Прінс.

Хоча із самого початку функціонування Blackwater ні про які цінності SEAL і близько не йшлося. Прінс добре знав, що з часом приватна армія буде приносити йому мільйонні, а згодом і мільярдні прибутки.

З чого починала компанія

Початок їхнньої діяльності супроводжувався охороною державних об'єктів. Важко назвати їх найманцями в контексті війни і бойових завдань. Скоріше, це була охоронна компанія.

Однак Прінс розумів, що далеко на охороні не заїде, а тому почав розвивати більш вузькопрофільний напрямок діяльності Blackwater. Тактика ведення війни – це якраз те, чим найманці і повинні займатися.

У 1998 році у Північній Кароліні у військових Blackwater з'явився власний тренувальний центр. Компанія тренувала американських правоохоронців. Паралельно організовувала тренувальні курси для своїх бійців.



Тренування "блеквотерівців" у Північній Кароліні / Фото з "Вікіпедії"

Унікальність Blackwater полягала в тому, що більшість членів підрозділу були "морськими котиками", піхотинцями, рейнджерами чи "зеленими беретами". Тобто компанія складалася виключно із професіоналів своєї справи.

І от такі люди проводили різні курси, тренінги і навчання для копів і спецпризначенців. Можливо, Blackwater так і залишилася б охоронною кампанією, якби не інцидент, що трапився в 2000-х. Він повністю перевернув розвиток контори Еріка Прінса.

Зверніть увагу Потужна історія Секретної служби США: шлях від розслідувачів до охорони президента

У 2000 році біля берегів Ємену підірвали американський корабель USS Cole. Blackwater отримали контракт від уряду на 35 мільйонів доларів. Відтоді вони почали тренувати моряків – вчили їх захисту у відкритих водах.

Маючи в розпорядженні контракти на навчання військових, Прінс почав рухатися у військовому напрямку в посилених темпах. І не дарма: до вересня 2001 року він зміг зарекомендувати свою організацію як надійну структуру, що може виконати будь-які покладені на неї завдання.

Глобальна війна з тероризмом

Ну а далі – 11 вересня. День, що назавжди змінив не тільки Америку, але й цілий світ. Тоді американці оголосили глобальну війну тероризму. Збройні сили США з'явилися у багатьох країнах світу, вишуковуючи терористів.

Для Blackwater це означало одне – багатомільйонні контракти і відрядження за кордон. Доступ до гарячих точок і охорона американських дипломатів. Та й якщо говорити загалом, то після терактів 11 вересня 2001 року "розцвіли" не тільки Blackwater.

Довідка. 11 вересня 2001 року бойовики "Аль-Каїди" захопили 4 літаки. 2 з них врізалися у вежі-близнюки у Нью-Йорку, інший – у Пентагон. Ще один завдяки опору пасажирів не досягнув цілі та розбився у полі. Жертвами стали майже 3 тисячі людей.

Приватні військові компанії з'явилися по всьому світу, особливо у європейських країнах. Адже вони так само, як і США, почали закидувати своїх військових у країни-розплідники тероризму – Афганістан, Іран, Ірак, Сирію тощо.

Після 2001 року Blackwater регулярно отримувала замовлення та контракти від уряду. Бійці повністю забезпечували охорону дипломатичних відомств, супроводжували високопосадовців і працювали із американськими військовими на місцях.



Дипломат Пол Бремер у супроводі охоронців Blackwater / Фото U.S. Air Force

Хоча інколи допомагали підрозділам інших країн. Наприклад, вчили різним тактикам ведення бою. Blackwater зарекомендувала себе як ультра-надійна структура. До сьогодні не зафіксовано жодної смерті суб'єкта їхньої охорони.

Звісно, що з такою статистикою з новими пропозиціями і контрактами до них почали звертатися ледь не щодня. Деякі дослідники вважають, що навіть ЦРУ зверталося по допомогу. Нібито саме бійці Blackwater охороняли штаб агентів, коли ті вистежували бен Ладена.

З початком війни проти тероризму найманці стали невід'ємною частиною американських підрозділів за кордоном. Хоча й не завжди вони там з "благими" намірами.

Новітні розробки Blackwater

Розвиток і безперервні потоки грошей дозволили Blackwater відкрити нові тренувальні центри. Журналістам вдалося дізнатися, що компанія має підрозділ власних науковців та інженерів, які займаються розробками різних видів зброї.

На полі бою з новітніми розробками вони ще жодного разу не світилися. Зазвичай в руках – класичні М4А1. Але крім зброї вони розробляють і власний транспорт, як от 14-тонний броньований автомобіль Grizzly.



Броньований автомобіль Grizzly / Фото The Virginian-Pilot

Ця машина розганяється до 100 кілометрів на годину і може заховати у собі 8 спецпризначенів. "Блеквотерівці" запевняють, що пробити такого монстра дуже непросто, але перевіряти поки нікому й не доводилося. Адже Grizzly призначений для ведення бою в містах.

Скільки заробляють у Blackwater

Зарплати бійців Blackwater досить різні. Все залежить від завдання і точки відрядження. Сьогоднішні цифри порахувати неможливо, адже приватні армії не публікують доходів своїх "працівників". Однак американські ЗМІ називають цифри від 250 до 1000 доларів на день.

До того ж, ці цифри можуть коливатися і в залежності від того, яку посаду обіймає найманець. А загалом, коли Blackwater отримує контракти, мовиться не про тисячі, а про мільйони. Тому із зарплатами там все більш ніж нормально.

Читайте також Вбивця без краплі співчуття: історія грабіжника Діллінджера, за яким роками полювали ФБРівці

Адже найманці зазвичай виконують найбруднішу і найнебезпечнішу роботу. Вони готові залізти туди, куди армія не може, через те що заплямує і свою репутацію і репутацію своєї країни. Чи займалися Blackwater підривною чи дестабілізаційною діяльністю – досі невідомо.

Адже про це не говорили ні у ЗМІ, не писали у книгах чи в розсекречених документах ФБР. Все, що відомо про "блеквотерівців" – вони є у всіх країнах, де дислокуються американські військові. Найманці допомагають армійцям у всьому.

Робота – не лише у військовій сфері

Крім військової сфери, Blackwater бере участь і у цивільному житті країни. У 2005 році, наприклад, США накрив ураган Катріна. Найманці допомагали постраждалим мешканцям з доставкою провізії та води, розбирали завали і рятували тих, хто застряг у власних помешканнях.

Цікавий факт: все, що стосувалося допомоги простим людям, вони робили безкоштовно. А от коли уряд домовився з ними про охорону стратегічних об'єктів на час ліквідації розрухи, Blackwater отримали за свої послуги 240 тисяч доларів, і це за день роботи.



Наслідки урагану Катріна у США / Фото з "Вікіпедії"

В обов'язки входила виключно охорона режимних об'єктів. А що вже говорити за роботу в гарячих точках? Можна припустити, що їм платять достатньо добре, аби уникнути шансу перекупу найманців.

Переваги приватних армій

У сьогоднішніх світових реаліях найманці – це ефективний та зручний елемент ведення війни. Уявіть, що за кордоном інтереси вашої країни захищає підрозділ, який може дозволити собі все, що завгодно.

Його методи та цілі виправдовують результат і при цьому не страждає репутація тієї держави, яка їх найняла. Із регулярними військовими такого результату добитися неможливо. Адже коли військові "перевищують повноваження", є шанс, що почнеться війна.

Коли працюють найманці, вина за скоєне падає виключно на них. Адже країна-замовник запросто може сказати, що ніколи не використовувала приватну армію для досягнення тих чи інших цілей. Так зазвичай робить Росія.

До теми Армія привидів: як Росія використовує вагнерівців під час гібридної війни

Після захоплення українського Криму, а потім появи "вагнерівців" на Донбасі, у Кремлі продовжили відмовчуватися. Мовляв, ми там ні до чого. У США все зовсім не так.

Вашингтон у питаннях приватних військових компаній (принаймні, коли мовиться про діяльність Blackwater) у брудні ігри намагається не грати. Ба більше – бере на себе повну відповдальність за скоєні ними вчинки.

Скандал через розстріл цивільних

У 2007 році американські медіа раптово почали говорити, що "блеквотерівці" в Іраку займаються стратою цивільного населення. Мовиться насамперед про випадок, коли колона броньованих авто найманців супроводжувала машини посадовців Держдепартаменту США.

Тоді за один день бійці Blackwater розстріляли 14 цивільних. За справу одразу ж взялися у ФБР. Їхні висновки були об'єктивні: мовляв, цивільні мертві, адже теж стріляли у найманців.

Однак уряд був не на боці "блеквотерівців". Їхні контракти відкликали, кількох членів заарештували і позбавили ліцензії на діяльність в Іраку. З одного боку – це не суворе покарання. З іншого – це мінус десятки мільйонів доларів.



Один із співробітників Blackwater, визнаних винними у злочинах в Іраку / Фото AP

Ліцензію поновили наприкінці 2008 року. Однак за Blackwater почали пильно стежити урядові організації. У всіх їхніх броньованих авто зобов'язали поставити прослуховувальну апаратуру. Радіопереговори та переписки членів ПВК теж стали відкритими для спецслужб.

Найманці також стають "жертвами"

Убивства цивільних – не рідкість у таких країнах як Ірак, Іран чи Афганістан. У прихильників ПВК є пояснення, чому відбувається саме так. Причина в людях, які живуть у таких країнах. От, наприклад, у 2005 році кількох бійців Blackwater у Іраку засікли терористи.

Вони влаштували засідку та напали зненацька. Спочатку розстріляли машину, в якій їхали "блеквотерівці". Тіла дістали, підвісили ланцюгами до мосту, підпалили і записали відеозвернення. Мовляв, так буде з кожним найманцем, який сунеться на іракську землю.

Ба більше, цивільні й справді інколи беруть зброю до рук. Не тому, що хочуть, а тому, що їх змушують терористи. За кілька сотень чи навіть десятків доларів їм пропонують або ж наказують розстріляти колону військових.

Читайте також Інструмент для вбивства: на кого полювала спецслужба UDBA у Югославії

Вибір тоді невеликий. Або ти береш гранатомет і стріляєш, або терористи уб'ють всю твою родину. Тому нерідко найманці і самі стають "жертвами". Звичайно, це не виправдовує їхньої жорстокості. Адже бувають і такі бійці, які розправляються із цивільними просто заради веселощів.

Blackwater довелося змінити назву

Сьогодні все більше країн звертаються по допомогу до приватних військових кампаній. Причини прості: втрати серед регулярної армії чи їхня присутність у небажаних точках може спричинити міжнародний скандал.

Хоча найманці воюють не завжди. Шанс, що і вони можуть "запороти" завдання теж дуже великий. Тому переважно їх відправляють на різні бази, де вони навчають підрозділи інших країн. Потім чужими руками роблять всю брудну роботу, координуючи їхні завдання.

Так роблять російські "вагнерівці" у Центральноафриканській Республіці. Blackwater за такою ж схемою працюють в Іраку. Після убивства цивільних у 2007 році багато чого змінилося.

Довідка. Удар по репутації відомства був настільки сильним, що їм довелося повністю реорганізувати структуру своєї організації. У 2010 році вона стала називатися Academi. Однак нова назва не прижилася, їх і надалі всі знають як Blackwater.

Ерік Прінс, засновник компанії, відійшов від справ і управління та контроль перейняли різні спецпризначенці. Коротше кажучи, в керівництві приватної армії – кращі з кращих американських спецпідрозділів.



Blackwater стала Academi / Скриншот з відео

Щороку кількість найманців у світі збільшується. Їм делегують все більше і більше завдань. Наприклад, у 2014 році весь світ витратив на ПВК 218 мільярдів доларів. Ці цифри просто колосальні. Дослідники вважають, що суми будуть тільки зростати.

Адже методи війни змінюються, відповідно методики ведення бою – теж. ПВК на місці не стоять, вони розробляють свої тактики, зброю тощо. Та й чим небезпечніші завдання, тим вища оплата найманого працівника.

Варте уваги Надурив сирійські війська та політичні еліти: шпигун Елі Коен, який змінив хід історії

Blackwater пройшла довгий шлях: від звичайної охоронної компанії до елітного підрозділу найманців, який готовий відправитися у будь-яку гарячу точку планети. Для них немає неможливих завдань, табу чи співчуття – все вирішують гроші.

Безкомпромісність, безжалісність і професіоналізм заслужили їм репутацію найпотужнішої ПВК світу. Звичайно, як і у будь-якої іншої спецслужби чи підрозділу "блеквотерівці" мають свої слабкі місця. Але за понад 20 років роботи вони їх ще жодного разу не показали.