У Харкові виявили 38 порушень жорсткого карантину, що діє в Україні з 8 січня. Лише 8 із них стосуються неправомірної роботи деяких магазинів.

Інші 30 порушень стосуються перебування людей у громадських місцях без маски. Про це інформує пресслужба Нацполіції Харківської області.

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Які порушення виявили поліцейські:

Магазин непродовольчих товарів на проспекті Петра Григоренка та квіткова крамниця на вулиці Плеханівській працювали всупереч обмеженням.

Крамниця одягу на проспекті Московському у Немишлянському районі міста також працювала попри діючі заборони.

Перебування людей без маски у громадському місці.

Загалом відносно порушників поліцейські склали 38 адмінпротоколів за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей".

Усього поліцейські перевірили 490 об'єктів на території Харкова та області, з них: 207 ресторанів і кафе, 47 ринків, 144 магазини, 35 перевізників, 7 гуртожитків, 35 місць відпочинку та 15 інших об’єктів.

Правоохоронці нагадують, що за порушення правил карантину та санітарних норм законом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

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