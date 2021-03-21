Через 7 років після початку війни Росія продовжує поширювати фейки про Крим. Їх можна легко розвінчати, знаючи історію. Про найпопулярніші міфи – читайте у блозі.

Миф №1: Крым – это "исконно русская земля"

Это не так. История Крыма насчитывает почти 3 тысячи лет – от появления в IX веке до нашей эры первого известного нам по имени этноса – киммерийцев.

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Россия установила свой контроль над Крымом лишь в 1783 году. При этом этническим большинством в Крыму русские стали лишь в 1917 году.

Фактически, "русским" полуостров стал в начале ХХ века, а номинальное подчинение Крыма России продолжалось лишь около 200 лет. Примерно 3,5% от всей истории полуострова.

Миф №2: Передача Крыма Украине – незаконная

Россия говорит, что это был "подарок" Хрущева. Опять вранье.

Во-первых, никакого единовластия Никиты Хрущева в 1954 году не было .

. Во-вторых, передача Крыма – это коллегиальное решение советской верхушки.

Руководил всем сталинист Георгий Маленков, а подписи на документах ставил Климент Ворошилов.



Георгий Маленков и Климент Ворошилов / Колаж 24 канала

Вдобавок в 1978 году – уже при Леониде Брежневе были написаны новые конституциии для Украины и России. Во всех этих документах, которые имели высшую юридическую силу, Крымская область и город Севастополь обозначались как составные части УССР.

Миф №3: В Крыму русский язык подвергался дискриминации

Тоже ложь. В 2013 году образование на русском языке получали 90% школьников, в то время как на украинском – 7%, а на крымскотатарском – всего 3%.

Из примерно 600 школ на полуострове статус украиноязычных имели только 8, причем располагались они исключительно в городах.

В вузах Крыма только 5% дисциплин преподавалось на украинском языке, все остальные – на русском. Более 80% печатных СМИ выходили исключительно на русском языке, полностью украиноязычной была лишь одна газета полуострова – "Кримська світлиця".

После аннексии в Крыму не осталось ни одной украиноязычной школы.

Миф №4: Никакой аннексии Крыма не было

Мол, Москва присоединяла к тому моменту уже независимый полуостров. Надо напомнить, что органы власти в Крыму были захвачены россиянами в ночь на 27 февраля.

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Так называемая "Декларация о независимости Крыма" была принята лишь 11 марта, а ввод войск и захват органов власти на территории суверенного государства делают юридически ничтожными все решения и плебисциты, которые после этого совершает государство-оккупант.

Миф №5: Если бы полуостров не "перешел в Россию", его бы ожидала судьба Донбасса

Крым не мог бы стать Донбассом, потому что без Крыма не было бы Донбасса. Отряд Игоря Гиркина, захвативший Славянск и начавший боевые действия на Донбассе, ехал на восток Украины с территории полуострова.

Не было бы оккупации Крыма – не было бы и всех этих "ДНР" с "ЛНР".

Миф №6: Украина до войны ничего в Крым не вкладывала

Вранье. Крым дотировался из госбюджета. Кроме того, Украина выделяла деньги и на капитальные проекты.

С 2004 года Киев только лишь на уровне капитальных инвестиций вложил в Крым 750 миллионов долларов.

Миф №7: Сравнивание Крыма с Косово

На самом деле, ничего общего. Аннексия – это присоединение одним государством части территории другого в одностороннем порядке. Причем именно аннексия считается одним из наиболее серьезных нарушений международного права.

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В этом и состоит принципиальная разница между историями Косово и Крыма. Косово никто не присоединял к Албании. В 2008 году никто не стер с политической карты мира старую границу – на нее лишь нанесли новую.

А это, с точки зрения дипломатии, куда меньшая проблема, чем то, что произошло с Крымом.

Миф №8: В 2014 году крымские татары могли прогнать агрессора

Миф распространен уже на территории Украины. О том, что в 2014 году во время оккупации Крыма крымские татары могли начать вооруженное сопротивление и прогнать агрессора.

Согласно данным покойного Бориса Немцова, в Крыму на момент аннексии находилось около 35 тысяч российских военнослужащих.



Борис Немцов / Фото Газета.Ру

При этом, на полуострове жило около 250 тысяч крымских татар. Но если брать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то их среди крымских татар было около 70 тысяч человек. То есть по одному тренированному российскому спецназовцу на 2 мирных крымских татар. Это была бы бойня.

Мифы очень живучи. Но это не повод в них верить.