Чорний день в історії: в Україні – роковини наймасштабнішого розстрілу на Майдані

Джерело:24 канал
На Майдані Незалежності у Києві 7 років тому відбулося найкривавіше протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Саме тому 20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні.
20 лютого 2014 року снайпери прицільно стріляли у протестувальників упродовж 3 годин.
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Жорстокі розстріли розпочалися ще 18 лютого. Ніч проти 20 лютого була відносно спокійно. Протистояння між беркутівцями та протестувальниками відновилося зранку. Після 2 годин сутичок силовики почали відступати, а в майданівців з'явилася можливість зайняти позиції, які вони напередодні втратили під час протистояння.
Беркутівці прицільно стріляли у майданівців / Фото Getty Images
Практично беззбройні активісти підіймалися вулицею Інститутською, коли по них відкрили прицільний вогонь. Люди прикривалися від куль саморобними щитами, а їхньою основною зброєю були палиці та коктейлі Молотова.
Упродовж кількох годин внаслідок обстрілів загинуло понад 60 людей – найбільше за час Революції. Під удар попали також ті, що намагалися винести тіла поранених. Ще десятки постраждалих згодом померли у лікарні.
Загалом впродовж 18 – 20 лютого загинуло близько 100 людей, яких згодом і назвали Небесною Сотнею.
Снайпери стріляли по тих, хто намагався винести потерпілих / Фото Getty Images
Події того дня стали останнім переломним моментом Революції Гідності. 20 лютого правоохоронці Львівщини та СБУ Закарпатської області заявили, що переходять на сторону протестувальників.
Крім того, трапився розкол у "Партії регіонів". Першими про вихід заявили тодішній керівник КМДА Володимир Макеєнко і голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Татусяк, а згодом – ще десятки "регіоналів".
Жорстоке протистояння на Майдані / Фото Getty Images
Ввечері Верховна Рада зібралася на екстрене засідання. Парламентарі близько 22:00 схвалили постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Так, дії силовиків визнали незаконними, а використання спецзасобі проти майданівців заборонили.
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