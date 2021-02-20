На Майдані Незалежності у Києві 7 років тому відбулося найкривавіше протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Саме тому 20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

20 лютого 2014 року снайпери прицільно стріляли у протестувальників упродовж 3 годин.

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Що відбувалося 20 лютого

Жорстокі розстріли розпочалися ще 18 лютого. Ніч проти 20 лютого була відносно спокійно. Протистояння між беркутівцями та протестувальниками відновилося зранку. Після 2 годин сутичок силовики почали відступати, а в майданівців з'явилася можливість зайняти позиції, які вони напередодні втратили під час протистояння.



Беркутівці прицільно стріляли у майданівців / Фото Getty Images

Практично беззбройні активісти підіймалися вулицею Інститутською, коли по них відкрили прицільний вогонь. Люди прикривалися від куль саморобними щитами, а їхньою основною зброєю були палиці та коктейлі Молотова.

Небесна Сотня

Упродовж кількох годин внаслідок обстрілів загинуло понад 60 людей – найбільше за час Революції. Під удар попали також ті, що намагалися винести тіла поранених. Ще десятки постраждалих згодом померли у лікарні.

Загалом впродовж 18 – 20 лютого загинуло близько 100 людей, яких згодом і назвали Небесною Сотнею.

Зверніть увагу! Звання Герой України присвоїли 105 Героям Небесної Сотні посмертно. З них 3 іноземців – білорус Михайло Жизневський, грузин Зураб Хурція та Давид Кіпіані.



Снайпери стріляли по тих, хто намагався винести потерпілих / Фото Getty Images

Кінець кривавого протистояння

Події того дня стали останнім переломним моментом Революції Гідності. 20 лютого правоохоронці Львівщини та СБУ Закарпатської області заявили, що переходять на сторону протестувальників.

Крім того, трапився розкол у "Партії регіонів". Першими про вихід заявили тодішній керівник КМДА Володимир Макеєнко і голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Татусяк, а згодом – ще десятки "регіоналів".

Жорстоке протистояння на Майдані / Фото Getty Images

Ввечері Верховна Рада зібралася на екстрене засідання. Парламентарі близько 22:00 схвалили постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Так, дії силовиків визнали незаконними, а використання спецзасобі проти майданівців заборонили.

Що відбувалося на Майдані 20 лютого 2014 року: відео