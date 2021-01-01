Найкраще рішення для ранку Нового року: який напій збадьорить та не нашкодить
Теплі напої займають важливе місце в нашому раціоні харчування. Це традиційні зелений та чорний чай, кава, трав'яні та фруктові напої. Їх п'ють, щоб розслабитися, підбадьоритися, позитивно налаштуватися і навіть щоб схуднути.
Оберіть свій ідеальний напій
Багато хто вибирає чаї з різними травами та рослинами. До складу може входити м'ята, чебрець, ромашка, липа, материнка, листя смородини та малини. Зустрічаються квіти, шматочки фруктів або ягід, прянощі. І кожен компонент дарує напою не тільки унікальний смак і аромат, але і цілий ряд корисних властивостей.
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Не рекомендується пити дуже гарячі напої. Це може бути шкідливо для слизової не тільки ротової порожнини, але і шлунку. Ідеальна температура – не більше 60 градусів.
Дуже важливо для організму протягом дня отримувати достатню кількість рідини, частиною якої, крім простої води можуть бути різноманітні корисні і смачні чаї.
Зміцнюйте своє здоров'я, будьте активні та оптимістичні!
З Новим роком!
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