Теплі напої займають важливе місце в нашому раціоні харчування. Це традиційні зелений та чорний чай, кава, трав'яні та фруктові напої. Їх п'ють, щоб розслабитися, підбадьоритися, позитивно налаштуватися і навіть щоб схуднути.

Оберіть свій ідеальний напій

Багато хто вибирає чаї з різними травами та рослинами. До складу може входити м'ята, чебрець, ромашка, липа, материнка, листя смородини та малини. Зустрічаються квіти, шматочки фруктів або ягід, прянощі. І кожен компонент дарує напою не тільки унікальний смак і аромат, але і цілий ряд корисних властивостей.

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Наприклад, чай з м'ятою розслабляє, заспокоює і нормалізує тиск. З імбиром – допомагає при застуді, з чебрецем – позитивно впливає на травлення, покращує настрій, з шавлією – тонізує. Важливо, щоб інгредієнти таких напоїв були натуральними.

Не рекомендується пити дуже гарячі напої. Це може бути шкідливо для слизової не тільки ротової порожнини, але і шлунку. Ідеальна температура – не більше 60 градусів.

Дуже важливо для організму протягом дня отримувати достатню кількість рідини, частиною якої, крім простої води можуть бути різноманітні корисні і смачні чаї.

Зміцнюйте своє здоров'я, будьте активні та оптимістичні!

З Новим роком!