Шевченківський суд Києва залишив під вартою майора, який у нетверезому стані збив курсанток військово-медичної академії. Однак суд визначив альтернативу застави у 168 тисяч гривень.

Водночас прокурорка наполягала на триманні під вартою. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Важливо Курсантки, які вижили у страшній ДТП, продовжать навчання: відео з лікарняної палати

Як минуло судове засідання

Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Судді витратили на долучення і вивчення доказів приблизно годину й не встигли перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.

Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.

Холодний обурився такими припущеннями й сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.

Зверніть увагу! Раніше майор служив у військовій частині й лише 13 серпня 2020 року, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.

Рішення судді

Суд ухвалив рішення залишити Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тисяч гривень із покладенням обов'язків:

здати паспорт для виїзду за кордон,

прибувати до прокурора і суду,

утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими.

Наступне засідання планується 25 січня.

Актуально Найрезонансніші ДТП 2020 року: які аварії найбільше сколихнули Україну

Що відомо про наїзд на студенток

25 серпня 3 дівчат перебували біля адміністративної будівлі на території військової частини.

П'яний майор на Toyota Prius почав лякати курсанток, спрямовуючи автівку в їхню сторону. Дівчата спробували забігти на сходи, щоб врятуватися від неадекватного чоловіка, але він їх дістав і там.

У результаті аварії двом курсанткам ампутували по нозі, в іншої – зламані обидві.

46-річного військового Володимира Холодного затримали. Поліцейські підтвердили, що у нього є звання майора і він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.