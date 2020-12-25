Нещодавно у Верховній Раді ми стали свідками одного дуже цікавого прецеденту. За призначення виконуючого обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлета повноцінним міністром освіти назбиралося рівно 226 голосів.

Призначення Шкарлета

Коли Сергій Шкарлет складав присягу, міністра деякі депутати кричали "Ганьба". Детальніше про це – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Пане міністре, от дуже не хотілося б чіплятися за слова. Але про яку високу відповідальність ви говорите, коли ваші ж колеги (це навіть не люди на вулиці, які виходили з пікетами проти вашого призначення), кричать вам "Ганьба", а ви продовжуєте читати присягу.

Тож що за прецедент? У "Голосі" заявили, що мають неспростовні докази того, що відбувалося кнопкодавство. Ой, як невдобно виходить. Бо якщо це правда, то на нас чекає ще один прецедент.

Адже якщо міністр вже склав присягу, то звільнити його може лише прем'єр за відповідною процедурою. А у разі якщо кнопкодавство доведуть, скоріш за все, доведеться переголосовувати. Такого в Україні ще не було.

Та й взагалі, невже хтось міг піти на такий злочин? Бо, я нагадаю, що за кнопкодавство у нас передбачена кримінальна відповідальність. Але тут, як і зі скасуванням депутатської недоторканності, все дуже непросто.

Повний випуск відеоблогу "Підгорає": дивіться відео 24 каналу

"Це довгий процес, бо будуть включатися дорогі адвокати, які будуть затягувати цю процедуру. Але якщо буде обвинувальний вирок суду, буде рішення суду, що дійсно кнопкодавив цей депутат, це буде підставою для позбавлення мандата", – запевняла Євгенія Кравчук.

"Але" і "якщо" – два ключові слова в українському законодавстві. А поки партія "Голос" намагається по гарячих слідах зібрати максимальну кількість відеодоказів, у мене постає інше питання: як же ми тепер взагалі можемо бути впевнені у чесному волевиявленні Ради?

Кнопкодавство у Раді

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв раніше, що за роботу Верховної Ради IX скликання лише на початку було декілька випадків кнопкодавства.

Ну, як декілька. Декілька – це 2, 4, 10. А їх громадський рух ЧЕСНО нарахував значно більше – 51. Але справедливості заради зазначу, що вчинили його 18 депутатів.

"Слуги народу"

Загалом же з неособистим голосуванням у цьому парламенті справи справді набагато кращі. Чи то закон і штрафи їх стримують, чи то публічно вибачатися, як це робили перші "залітні ластівочки" Литвиненко та Копанчук не дуже хочеться.

Кнопкодави від "Слуги народу" вибачились: дивіться відео

Як і не надто приємно віддавати свою кровну зарплату на благодійність. Але "слуги" свою помилку визнали, висновки зробили і чужі кнопки більше намагалися не тиснути. Принаймні, їх за цією справою точно більше не ловили.

На відміну від їхніх колег, яким втрачати особливо немає що. Тим більше, що закон чудодійний, не надто вже і діє. Принаймні, покарати за ним поки нікого не вдалося.

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Далі прокурора Рябошапку замінила прокурорка Ірина Венедіктова, тому за рештою випадків справи навіть не відкривались. Ну а поки орган правосуддя зволікає, ми ж не лишимо себе задоволення пригадати, як то все відбувалося.

Новинський та Шпенов

Під час реєстрації народних депутатів на першому ж пленарному засіданні Ради позафракційні народні депутати Вадим Новинський та Дмитро Шпенов проголосували за своїх колег, які десь там затримались у кулуарах.

На відео реєстрації видно, як нардеп Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова. Останній лише згодом добігає до свого робочого місця.

Як кнопкодавили Новинський та Шпенов: дивіться відео ЧЕСНО

Хоча, ну навіщо, навіщо ви так спішили, якщо поруч з вами той, на кого завжди можна покластися. Нардеп Шпенов зареєстрував себе та відсутнього в ту мить колегу Дмитра Шенцева.

Владислав Поляк

Але тоді за кнопкодавство ще не була передбачена відповідальність. Тому все, що ми можемо, це строго посваритися на них пальчиком. А от першим потрапив під кримінал позафракційний мажоритарник із Закарпаття – Владислав Поляк.

Довідка. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі від 51 до 85 тисяч гривень. Однак для цього провину парламентаря необхідно спочатку довести в суді.

У ДБР зазначили, що наразі проводяться експертизи та відповідні слідчі дії, аби довести вину нардепа. На жаль, це вся інформація, яку вони можуть нам повідомити, все решта – відомості досудового розслідування. Без письмового дозволу прокурора або слідчого їх розголошувати не можна.

Андрій Іванчук

Ну що ж, справа серйозна, а тому і спішити з нею не варто. Поки останнім фактом зафіксованого кнопкодавства стало голосування народного депутата з групи "Довіра", мажоритарника з Івано-Франківщини Андрія Іванчука.

5 листопада у залі розглядалися зміни до Бюджетного кодексу України. ЗМІ звернули увагу на те, як Іванчук, стоячи боком у ложі, тримав руки біля двох пультів для голосування, що розташовані у різних рядах.

А потім, натиснув кнопку "за" на першому. А ближче до завершення відведеного часу Іванчук протягує ліву руку туди, де розташований інший пульт і кидає туди швидкий погляд. Мабуть, аби не переплутати кнопки.

Судячи зі схеми розміщення нардепів у сесійній залі, Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції "Європейська солідарність" Олегом Синюткою.

Та чи так це насправді сказати важко, бо сам Синютка того дня був відсутній на обох пленарних засіданнях. Адже балотувався на посаду міського голови Львова.

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Чого ж мені важко сказати, за кого саме проголосував Іванчук? Бо технічні особливості системи "Рада-3" дозволяють депутатам голосувати з будь-якого місця в сесійній залі.

Це означає, що Іванчук кнопкодавив за якогось іншого нардепа. Проте встановити, замість кого саме, поки неможливо. А от чи стане цей випадок останнім у 2020 році, чи на нас чекає ще перепризначення міністра – дізнаємося вже дуже скоро.