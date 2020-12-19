У 2020 році в Україні не бракувало скандалів. Особливо, якщо мовиться про причетність політиків чи інших держслужбовців. Часто ці події набували значного суспільного резонансу, тож українці ще довго їх пам'ятатимуть. Однак ми вирішили зібрати найгучніші з них.

У деяких скандалах відзначилися й правоохоронці. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Нові Санжари

20 лютого Україна говорила про події у Нових Санжарах, що на Полтавщині. Річ у тім, що через великий спалах COVID-19 в китайському Ухані українська влада схвалила рішення евакуювати українців, які там залишилися. Коли стало відомо, що евакуйованих розмістять на обсервацію у медичний центр "Нові Санжари" – розпочалися протести місцевих жителів.

► Чому виникли протести

Мешканці Нових Санжар обурились через це рішення влади. Вони запевнили, що їх населений пункт може перетворитись на ще один Ухань, а тому й не хотіли, аби людей привозили до них.

Протести почались ще 19 лютого – за день до події. Люди перекривали дороги, палили шини. На місце прибули правоохоронців, які мали доручення контролювати ситуацію, однак між ними та протестувальниками сталися сутички.

Сутички в Нових Санжарах із правоохоронцями: дивіться відео

► Каміння у вікна автобусів та крики

Приблизно о 20:00 20 лютого у Нові Санжари все ж прибуло 7 автобусів з евакуйованими українцями. Це спровокували ще більшу хвилю невдоволення у протестувальників. Люди кидали камінням у вікна автобусів, палили шини та кричали, аби ті поверталися назад.



Протестувальники кидали каміння в автобуси / Фото "Радіо Свободи"



Розбиті вікна в автобусі / Фото "Радіо Свободи"

Варто зазначити, що на такі дії своїх співгромадян евакуйовані відповідали, зображаючи серця в повітрі.

Згодом автобуси все ж в'їхали на територію санаторію. Ще 2 тижні будівлю ретельно охороняли правоохоронці.

► Реакція суспільства та влади на ситуацію

Варто зазначити, що не всі мешканці селища підтримали протест. Деякі назвали дії своїх односельців "дикунством" .

. Політолог Борис Тизенгаузен назвав причиною ситуації в Нових Санжарах "провалом влади в комунікації" . Він зауважив, що людей треба було завчасно попередити та пояснити їм ситуацію.

. Він зауважив, що людей треба було завчасно попередити та пояснити їм ситуацію. У МОЗ запевнили, що здивовані такою реакцією населення Нових Санжар та запевнили, що такого не було у жодній країні світу .

. Насильство в Нових Санжарах засудили навіть в ООН . Там закликали уряд гарантувати безпеку евакуйованим.

. Володимир Зеленський запевняв, що за сутичками у селищі стояли політики. Таку ж версію підтримував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

"Плівки Єрмака"

29 березня нардеп Гео Лерос опублікував скандальне відео, в якому фігурує брат глави Офісу Президента Денис Єрмак. Він нібито обговорював призначення певних осіб на державні посади за хабарі. Така інформація набрала чималого розголосу в політичному житті та усьому суспільстві.

Денис Єрмак начебто продає держпосади: дивіться відео

► Дії правоохоронних органів

Лерос написав заяву в САП, там одразу розпочали кримінальне провадження. Згодом стало відомо, що такі дії Лероса дали зворотній ефект, адже проти нього відкрили провадження одразу в кількох інших правоохоронних органах:

Державне бюро розслідувань;

Служба безпеки України;

Національна поліція;

Офіс генпрокурора.

Відомо, що заяву на Лероса в ДБР написав Андрій Єрмак, він звинуватив його в шахрайстві.

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2 провадження щодо "плівок Єрмака" відкрило також НАБУ. В одному з них фігурує Андрій Єрмак, а в іншому – його брат Денис.

Володимир Зеленський відреагував на "плівки Єрмака" і назвав це нісенітницею та "порожньою справою". Сам Андрій Єрмак також наголосив, що інформація є неправдивою і він "став щитом, у якого все полетіло".

► Хто записував розмови

Як виявилось згодом, розмову нібито записував Дмитро Штанько. Його затримали 14 липня за підозрою в шахрайстві. Він начебто отримав 100 тисяч доларів за те, що мав "вирішити" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.

Сам Штанько запевнив, що з головою ОП не знайомий. Він добре знає його брата Дениса. Саме для нього Штанько нібито шукав кандидатів на різні державні посади.

Зґвалтування в Кагарлику

У ніч проти 24 травня в Кагарлицькому відділенні поліції правоохоронці зґвалтували 26-річну Нелю Погребицьку. ► Як усе відбувалось Жінку викликали до відділення як свідка у справі про крадіжку майна – невідомі пограбували місцевий магазин. Однак 2 правоохоронці, які мали допитати жінку, застосували до неї тортури та зґвалтували. На Погребицьку вдягнули протигаз та кайданки. Поліцейські стріляли з табельної зброї над головою своєї жертви, аби залякати її. Після цього жінку декілька разів зґвалтували.

Жертва зґвалтування Неля Погребицька / Фото Українська правда За словами Нелі Погребицької, її тягали за волосся та лякали пістолетом і запальничкою. Також хотіли над нею познущатись електрошокером. У цей час у відділенні перебував ще один свідок. Аби той мовчав, правоохоронці били і його. Вони також погрожували його зґвалтувати. Чоловіка ставили на коліна, били по голові кийками. Окрім цього, застосовували й такі ж знущання, як щодо Погребицької – натягали противогаз і стріляли над головою. Внаслідок тортур у чоловіка діагностували переломи ребер і носа. ► Кого підозрюють у тортурах Після того, як Неля Погребицька повідомила про знущання у поліцію, затримали одразу 2 службовців та звільнили їх: 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва ;

; 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму. Погребицька в інтерв'ю "Українській правді" розповіла, що першим знущатись розпочав Микола Кузів. Через кілька годин він передав жертву своєму напарнику – Сергію Сулимі. Саме він, за словами Нелі Погребицької, і ґвалтував її. При цьому жінка просила його відпустити, бо вдома чекала дитина.

Підозрювані Сергій Сулима та Микола Кузів / Фото Колаж 24 каналу Варто додати, що у відділенні у час вчинення злочину перебували й інші поліцейські. Вони не відреагували на крики жертв та прохання їх врятувати. Слідчі з'ясували, що такі злочини, на жаль, кагарлицькі поліцейські вчиняли неодноразово. Для того, аби отримати свідчення у певних справах, правоохоронці застосовували електричний струм та катували людей. Часто це відбувалось навіть у лісі. Також службовці перевозили людей в багажнику автомобіля. Додамо, що підозрювані досі не визнали своєї вини. Слідчі з'ясували, що екскерівник Кагарлицького відділення поліції знав про неприпустимі дії у відділенні. Попри це, він нічого не зробив, аби це зупинити. Банда поліцейських в Павлограді 5 червня знову спалахнув скандал, пов'язаний з правоохоронцями. Як виявилось, у Павлоградському відділі поліції, що на Дніпропетровщині, діяла злочинна група з 7 поліцейських. ► Що вони робили 2 роки поспіль правоохоронці змушували місцевих вчиняти злочини. Зокрема, мовилось про такі злочинні дії: крадіжки;

збут наркотиків

продаж зброї та інше. До банди причетний також начальник та заступник відділу. До теми Суд взяв під варту сімох учасників банди поліцейських з Павлограда ► Яка мета банди Поліцейські змушували місцевих вчиняти такі злочини нібито задля гарних показників їхньої роботи. Після цього вони притягували людей до кримінальної відповідальності. Усіх причетних до банди затримали, триває розслідування. Глава МВС Арсен Аваков запевнив, що відділок розформують, а всі пройдуть переатестацію.

Учасників банди затримали / Фото ДБР

Медведчук проти Стуса

19 жовтня Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса". Позов щодо заборони розповсюдження книги подав колишній адвокат Василя Стуса Віктор Медведчук.

Суд над книгою викликав дуже багато розмов та обурення у суспільстві. І хоч Дарницький суд задовільнив позов – для Медведчука це мало зворотній ефект. Річ у тім, що поки рішення не набрало чинності, українці почали масово купувати книги. Однак про це трохи згодом.



Книга Вахтанга Кіпіані / Фото Катерини Аврамчук

► Коротко про книгу

Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком ще у травні 2019 року . Вперше її презентували 26 травня.

. Вперше її презентували 26 травня. Автором є журналіст Вахтанг Кіпіані, він зібрав у ній документи з колишнього архіву КДБ.

У книзі мовиться не про біографію українського дисидента – у ній розповідається саме про процес суду над ним.

Книга отримала вже кілька відзнак. Також у листопаді 2020 року її внесли у список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року.

Близько 20 тисяч примірників продали станом на жовтень 2020 року.

► Чому Медведчук обурився

Адвокатом Стуса був Віктор Медведчук. У книзі Кіпіані висловив позицію, що кум Путіна нібито підтримав усі звинувачення щодо Стуса та погодився, що український поет вчинив всі "злочини".

Сам Медведчук із цим не погоджується, а тому й подав позов. Він просив суд визнати неправдивими 9 уривків книги.



За які фрази судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу

Про те, що Медведчук подаватиме позов, стало відомо ще влітку 2019 року – через кілька місяців після виходу книги у світ. Кіпіані назвав позов політика "тиском на свободу слова".

► Хто підтримував Кіпіані

Багато відомих українських діячів висловили підтримку автору книги про Стуса. Зокрема, мовиться про таких осіб:

письменник Сергій Жадан;

співачка Олександра Кольцова;

журналістка Зоя Казанжи;

письменниця та редакторка Анастасія Левкова;

письменник Макс Кідрук;

музикант Олександр "Фоззі" Сидоренко та багато інших.

Усі вони вимагали справедливого рішення суду.

► Скандальне рішення суду

19 жовтня 2020 року феміди заявили, що деякі фрази у книзі "порушують честь та гідність позивача".

Суд визнав недостовірними 3 фрагменти книги з 9, які просив Медведчук. Також ще у 3 заборонив використовувати прізвище Медведчук.

Автор книги Кіпіані відразу після рішення заявив, що жодних уривків не видалятимуть.

У цій справі відзначилася суддя Дарницького районного суду Марина Заставенко. Саме вона частково задовольнила позов Медведчука до історика Вахтанга Кіпіані.



Марина Заставенко / Фото rubryka.com

Автор книги зауважував, що під час винесення вироку у судді Заставенко тремтів голос.

Соромно було, напевно,

– припустив Кіпіані.

Цікаво, що Заставенко проживала на Донбасі до його окупації, пізніше її перевели працювати у столицю. Такий факт в історії її життя пов'язують саме з тим, що тепер суддя схвалює потрібні різним особам рішення.

► Реакція суспільства та ще кілька тисяч примірників

Відразу після того, як ЗМІ повідомили про рішення Дарницького суду, українці почали жваво обговорювати подію та обурюватися. Люди масово подались до книгарень, аби придбати останні екземпляри видання. Згодом стало відомо, що увесь тираж розпродали.

За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили. Всі склади порожні – привіт куму Путіна,

– сказав тоді Кіпіані.

У цей же день, 19 жовтня, видавництво Vivat оголосило, що надрукує ще один наклад "Справи Василя Стуса".



Віктор Медведчук та Вахтанг Кіпіані / Фото колаж 24 каналу

Директорка із маркетингу видавництва Vivat Катерина Аврамчук зазначала, що вирішили друкувати новий наклад, адже це законно. Рішення суду ще не набуло чинності, адже Кіпіані подав апеляцію.

Спочатку зазначали, що додатковий наклад буде 3 500 примірників. Через кілька годин, коли на усю кількість книг зробили передзамовлення, видавництво вирішило додрукувати ще 15 тисяч книг. Новий наклад відрізнявся від старого лише 1 нюансом – у ньому додрукували скандальне рішення Дарницького райсуду, аби кожен читач міг з ним ознайомитись.

Зверніть увагу! Ціна книги не похитнулась – так і залишилась 260 гривень. У видавництві пояснили, що не хотіли спекулювати на темі.

Також Vivat випустить аудіоверсію книги "Справа Василя Стуса". Відомо, що озвучить її український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Рішення Конституційного Суду

27 жовтня у грандіозний скандал потрапив Конституційний Суд України. Там визнали неконституційним покарання за брехню у деклараціях та у такий спосіб скасували будь-яку відповідальність за недостовірне декларування. Ба більше, роботу НАЗК заблокували.

Варто зазначити, що позов у КСУ подали народні депутати від ОПЗЖ, а також група "За майбутнє". Саме її пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу

► Реакція влади

В Офісі Президента відреагували на скандальне рішення. Там зазначили, що у всьому винні "бізнесмени від політики" . Вони нібито не можуть стерпіти, що їх майно та доходи мають контролювати.

. Вони нібито не можуть стерпіти, що їх майно та доходи мають контролювати. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав рішення "плювком в обличчя Євросоюзу" . Річ у тім, що воно може суттєво погіршити відносини з ЄС та МВФ, які вимагають антикорупційну реформу в Україні.

. Річ у тім, що воно може суттєво погіршити відносини з ЄС та МВФ, які вимагають антикорупційну реформу в Україні. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин впевнений, що таке рішення – це "лише частина системної атаки ОПЗЖ" .

. Очільник СБУ Іван Баканов заявив, що скасування е-декларування можна віднести до випадків системного руйнування корупцією владних структур. Додав, що це загроза національній безпеці.

► Як намагалися розв'язати проблему

29 жовтня Зеленський скликав засідання РНБО. На ньому вдалося відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

Вже 30 жовтня Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт, який нібито мав вирішити кризу з КСУ. Він пропонував позбавити суддів КСУ повноважень і це, за його припущеннями, могло б допомогти відновити закон про е-декларування.

Зазначимо, що західні інституції цей документ розкритикували. У Раді Європи запевнили, що позбавлення суддів повноважень буде "крикущим порушенням".

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Водночас спікер парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він запропонував відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції.

► Звернення до Венеціанської комісії

2 грудня Володимир Зеленський попросив комітет наразі не розглядати його законопроєкт. Він звернувся до Венеціанської комісії та попросив її оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ.

Через певний час комісія опублікувала 2 висновки, у яких розкритикувала КСУ, припустила, що при ухваленні рішення міг бути конфлікт інтересів та порекомендувала Україні змінити законодавство щодо Конституційного Суду.

Також додали, що Верховній Раді варто призначити нових суддів. Додамо, що після рішення КСУ Національне антикорупційне бюро закрило приблизно 100 справ щодо брехні у деклараціях.

Бутусов та Міноборони

8 грудня Міністерство оборони України запропонувало посаду журналісту-розслідувачу Юрію Бутусову. Зазначимо, що Бутусов часто оприлюднював розслідування щодо діяльності міністерства й Укроборонпрому.



Юрій Бутусов / Фото з фейсбук-сторінки Бутусова

Сам журналіст таку пропозицію прийняв та оприлюднив свою програму дій. Він зазначив в ефірі 24 каналу, що в разі, якщо Міноборони так "пожартувало" – це стане ще одним доказом їх інтелектуального рівня.

Журналіста все ж запросили на співбесіду і пообіцяли ознайомити з переліком посад. Та все дуже швидко закінчилося. Через деякий час у Міноборони повідомили, що "не знайшли для Бутусова вакансії, яка б відповідала рівню його амбіцій".

► Як відреагував Бутусов

Натомість Бутусов звинуватив Міноборони у брехні. Зокрема, наголосив саме на діях керівника відомства – Андрія Тарана. Журналіст має намір подавати до суду.

Він зауважив, що передусім брехав сам Таран. Бутусов вимагає офіційних вибачень від Міноборони. Варто додати, що член політради партії "Голос" Сергій Притула закликав Тарана піти у відставку через цей скандал.