В 2020 році, як і в попередні роки, всі волонтери InformNapalm працювали на самому ентузіазмі. Кількість ідентифікованих російських військових формувань, кадрові військовослужбовці з яких брали участь в агресії проти України, перевищила 100, а кількість виявлених унікальних типів російської техніки перевищила 50.

А тепер коротко нагадаємо основні події 2020 року, які завдяки роботі журналістів, вже увійшли в історію. Більше – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Січень

Отже, у січні волонтери InformNapalm встановили факти участі великого десантного корабля "Орськ" у спецоперації захоплення Криму. Корабель входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів чорноморського флоту Росії.



Участь корабля "Орськ" / Скриншот з відео

В переліку кораблів Росії, залучених до агресії проти України у 2014 році, який був оприлюднений військовою прокуратурою України, це судно на той час не було вказане, тому ці факти були важливим елементом доповнення доказової бази російської агресії.

Лютий

В лютому волонтери зібрали нові докази участі командира та екіпажу ракетного катера Р-60 в агресії проти України.

Березень

У березні російські системи радіоелектронної боротьби на Донбасі стали частіше потрапляти у звіти місії ОБСЄ. Волонтери InformNapalm аналізували ці звіти та доповнювали їх ексклюзивними фото та власними даними OSINT-досліджень.



Волонтери аналізували звіти / Скриншот з відео

Зібрану інформацію вони поширювали сімома мовами і надавали максимального розголосу. За що зазнали кібератаки на сайт і соцмережі.

Квітень

У квітні волонтери InformNapalm публікували нові докази участі в агресії проти України військових 41-ї бригади ракетних катерів чорноморського флоту РФ.

Крім того, встановили участь в агресії проти України екіпажу російського малого ракетного корабля "Штиль". Цей корабель залучили до блокування кораблів ВМС України у бухті Донузлав у 2014 році.

У переліку осіб командного складу збройних сил Росії, яким Генеральна прокуратура України повідомила про підозру, на той час не було вказано командира МРК "Штиль". Тому ці нові дослідження мали важливе значення в контексті доповнення доказової бази по Криму.

Травень

У травні волонтери розкрили дані десантника 108-ї десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму.



Розкрили дані десантника / Скриншот з відео

Червень

А в червні 13 мовами світу привертали увагу до подій в Лівії. Там російські найманці, які проходили вишколи у таборах, осквернили і спалили мусульманську мечеть.

Липень

Липень запам'ятався ексклюзивним дослідженням про черговий факт виявлення на Донбасі новітнього зразка російської техніки, яке журналісти опублікували 15 мовами.

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За допомогою ретельного аналізу відео волонтерам InformNapalm вдалося ідентифікувати новітній російський багатоцільовий бронеавтомобіль "Тигр" з комплексу МК-БЛА-01.

Серпень

У серпні становили факти участі всього особового складу російської військової авіабази морської авіації в операції захоплення Криму.



Участь російських військ / Скриншот з відео

Вересень

У вересні InformNapalm звернув світову увагу на той факт, що у Білорусь прибули військові 76-ї десантно-штурмової дивізії Західного військового округу Росії. Саме ця військова частина брала участь в агресії проти України.

Жовтень

Волонтери InformNapalm 13 мовами публікували факти, як Росія грубо порушує умови перемир'я і розмістила заборонені міномети в 2 кілометри від лінії зіткнення.

А також 12 мовами поширювали інформацію, як російські окупанти на Донбасі застосували заборонені міномети калібру 82 міліметри.

Листопад

В листопаді встановили дані 15 російських військових 382-го ОБМП, які брали участь в агресії проти України. Переклали цю інформацію 10 мовами.



Дані російських військових / Скриншот з відео

Також широкого розголосу надали інформації про виявлення на Донбасі російської установки дистанційного розмінування "Пересортировка" і новітнього російського комплексу "Наводчик-2".

Грудень

І завершили рік оприлюдненням 14 мовами ексклюзивних доказів чергового виявлення російського комплексу РЕБ "Житель" на Донбасі та наведенням хронології його виявлення у зоні бойових дій.

Робота вже 7 років

І замість післямови – волонтерська спільнота InformNapalm продовжує свою діяльність на волонтерських засадах вже 7 років. Наразі спільноту входять люди з 20 країн світу, які проводять OSINT-дослідження, перекладають та поширюють інформацію іноземними мовами, ведуть важливу медійну, дипломатичну і просвітницьку роботу.

Без фінансової підтримки

Водночас InformNapalm – абсолютно незалежна спільнота, інформаційні ресурси якої фінансуються виключно власними коштами волонтерів та не мають жодної фінансової підтримки від уряду будь-якої країни або донорів.

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Єдиним джерелом підтримки проєкту, крім волонтерів, є читачі і глядачі, які роблять невеличкі благодійні внески. Ви також можете підтримати роботу InformNapalm, підписавшись на щомісячні внески через благодійну платформу Patreon. Це допоможе нам так само ефективно працювати і в 2021 році.