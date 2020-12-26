У російському уряді Криму повідомили, що готуються до найгірших сценаріїв з водопостачанням півострова. Українська влада заявила, що допоможе з водою тільки у випадку, якщо ситуація в Криму буде визнана гуманітарною катастрофою.

Про це мовиться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у випуску:

2020 рік став для Криму одним із найпосушливіших за останні півтора сторіччя і найбільш вододефіцитним від початку анексії півострова. Проте ще на початку року підконтрольні Росії чиновники півострова заперечували масштаби проблеми.

Російська влада Криму у 2020 році спочатку бурила свердловин, а потім намагалася перекинути воду з одного водосховища в інше. Але згодом навіть Аксьонов визнав, що продовжувати вибирати підземну воду – небезпечно.