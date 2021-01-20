Найбільші державні підприємства у сфері енергетики перейдуть у контроль Кабінету Міністрів. Відповідне рішення підтримали урядовці.

Рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 20 січня, пише 24 канал. Відомо, що тепер Кабмін отримає в управління "Енергоатом", "Укргідроенерго" та ще кілька теплоелектроцентралей.

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Також уряд керуватиме діяльність Нижньодністровської гідроелектростанції. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що це рішення стосується виконання Третього енергопакету ЄС в частині розмежування операторів системи передачі виробників та постачальників електричної енергії.

Ці рішення є вкрай важливими та сприятимуть подальшій інтеграції України до європейського співтовариства,

– заявив Шмигаль.

За словами Шмигаля, у майбутньому розроблять проєкти рішень про передачу Міністерству енергетики в управління державних компаній:

"Укренерго",

"Магістральні газопроводи",

ДП "Оператор ринку".

Наразі компанії "Укренерго" та "Магістральні газопроводи" перебувають в управлінні Міністерства фінансів.