Низка найбільших об'єктів енергетики перейдуть в управління Кабміну
Найбільші державні підприємства у сфері енергетики перейдуть у контроль Кабінету Міністрів. Відповідне рішення підтримали урядовці.
Рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 20 січня, пише 24 канал. Відомо, що тепер Кабмін отримає в управління "Енергоатом", "Укргідроенерго" та ще кілька теплоелектроцентралей.
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Також уряд керуватиме діяльність Нижньодністровської гідроелектростанції. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що це рішення стосується виконання Третього енергопакету ЄС в частині розмежування операторів системи передачі виробників та постачальників електричної енергії.
Ці рішення є вкрай важливими та сприятимуть подальшій інтеграції України до європейського співтовариства,
– заявив Шмигаль.
За словами Шмигаля, у майбутньому розроблять проєкти рішень про передачу Міністерству енергетики в управління державних компаній:
- "Укренерго",
- "Магістральні газопроводи",
- ДП "Оператор ринку".
Наразі компанії "Укренерго" та "Магістральні газопроводи" перебувають в управлінні Міністерства фінансів.
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