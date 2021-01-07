Найбільшу в Україні різдвяну шопку відкрили у Тернополі у церкві святого Петра. Вона занесена до Книги рекордів України як найбільша.

Більшість елементів вертепу – немов живі, вони рухаються. Усіх персонажів шопки виготовили своїми руками монахи-францисканці, які опікуються храмом, повідомляє "Суспільне. Тернопіль"

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Що змінили через карантин

Робота творча, тож почали її ченці ще задовго до новорічних та різдвяних свят. Заввишки шопка має понад 20 метрів. У 2020 році ширина шопки сягала аж 50 метрів, але цьогоріч вона стала вужчою.

Зменшити вертеп довелося через карантин – аби більше людей могли поміститися в храмі. Цікаво, що встановлюють цю різдвяну шопку вже 15 рік поспіль.

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Окрім біблійних сюжетів там є і традиційна українська родина, зображені ремесла і різні професії. Поруч з ангелами, які вітають народження Ісуса, спорудили цілі міста. Є східні царі, які йдуть вітати новонародженого Спасителя, а також монахи та звичайні люди.

Коли можна подивитися на шопку

Лише монтаж цієї різдвяної шопки зайняв кілька днів. Від 7 січня упродовж усіх свят тернополяни та гості міста зможуть милуватися оригінальною різдвяною сценкою у храмі. Побачити її може кожен, адже церква відкрита щодня.

Стоятиме шопка там аж до Стрітення – 14 лютого. Традиційно подивитися на рекордну шопку у храм приходить на свята тисячі містян і спеціально приїздять люди з інших міста та навіть з-за кордону.