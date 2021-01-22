Упродовж 2020 року у Верховній Раді найчастіше виступали нардепи Нестор Шуфрич та Микола Сольський. Шуфрич у своїй скарбничці має 360 виступів, Сольський – 289.

На третій позиції нардепка Наталія Королевська. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Комітету виборців України. Зауважте Кива і Дубінський без грошей: майже 80 нардепів не отримають свою зарплату Які нардепи найчастіше виступали у Раді Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 360 виступів за рік;

Микола Сольський ("Слуга народу") – 289 виступів;

Наталія Королевська (ОПЗЖ) – 219 виступів;

Олександр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 виступів;

Вадим Івченко (ВО "Батьківщина") – 179 виступів;

Сергій Соболєв (ВО "Батьківщина") – 175 виступів;

Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") – 173 виступи;

Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") – 166 виступів;

Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 виступи;

Сергій Шахов ("Довіра") – 127 виступів;

Михайло Папієв (ОПЗЖ) – 119 виступів;

Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") – 106 виступів;

Сергій Власенко (ВО "Батьківщина") – 103 виступи;

Іван Крулько (ВО "Батьківщина") – 102 виступи;

Ярослав Железняк ("Голос") – 101 виступ. Зверніть увагу! До списку не зараховували нардепів, які обіймають у Раді керівні посади. Що ще кажуть у КВУ За 2020 рік нардепи збиралися на 89 пленарних засідань Ради. Упродовж року жодного разу не виступили 100 народних обранців. Левову частку серед них (72 людини) становлять "Слуги народу".