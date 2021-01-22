Найбалакучіші нардепи: хто найчастіше виступав у Раді у 2020
Упродовж 2020 року у Верховній Раді найчастіше виступали нардепи Нестор Шуфрич та Микола Сольський. Шуфрич у своїй скарбничці має 360 виступів, Сольський – 289.
На третій позиції нардепка Наталія Королевська. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Комітету виборців України.
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Які нардепи найчастіше виступали у Раді
- Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 360 виступів за рік;
- Микола Сольський ("Слуга народу") – 289 виступів;
- Наталія Королевська (ОПЗЖ) – 219 виступів;
- Олександр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 виступів;
- Вадим Івченко (ВО "Батьківщина") – 179 виступів;
- Сергій Соболєв (ВО "Батьківщина") – 175 виступів;
- Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") – 173 виступи;
- Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") – 166 виступів;
- Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 виступи;
- Сергій Шахов ("Довіра") – 127 виступів;
- Михайло Папієв (ОПЗЖ) – 119 виступів;
- Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") – 106 виступів;
- Сергій Власенко (ВО "Батьківщина") – 103 виступи;
- Іван Крулько (ВО "Батьківщина") – 102 виступи;
- Ярослав Железняк ("Голос") – 101 виступ.
Що ще кажуть у КВУ
- За 2020 рік нардепи збиралися на 89 пленарних засідань Ради.
- Упродовж року жодного разу не виступили 100 народних обранців.
- Левову частку серед них (72 людини) становлять "Слуги народу".
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