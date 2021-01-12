Росія піклується не про здоров'я українців, а про нав'язування пропагандистських штампів. Тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба категорично проти використання російської вакцини від коронавірусу.

Що каже Кулеба про російську вакцину

Очільник МЗС виступив проти використання вакцини, навіть якщо її ефективність доведуть. Про це Кулеба заявив в ефірі "1+1".

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За словами Кулеби, це ознаки нав'язаної Україні гібридної дискусії про вакцину.

Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості" Супутника "набагато перевищують його реальні можливості і ефективність",

– наголосив дипломат.

Крім того, міністр нагадав, що остаточних результатів досліджень російської вакцини немає, що є медичним показником.

"Нам нав'язують цю історію, що "вас все кинули, ви нічого не можете, а ми, як завжди, братський народ, стоїмо поруч і готові допомогти", – підсумував Кулеба.

Що відомо про російську вакцину від коронавірусу