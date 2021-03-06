Навіть США наклали санкції на Коломойського: чого чекає Венедіктова

Держсекретар США оголошує санкції по Коломойському, а генпрокурорка Зеленського – продовжує олігарха "відмазувати".

"Око государево":

Венедіктова підписала підозри в одному "Приватівському" епізоді на 136 мільйонів гривень, але вже кілька місяців блокує підозри в іншому епізоді на майже 10 мільярдів гривень.

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Відчуваєте різницю? 136 мільйонів і 10 мільярдів. І Венедіктова відчуває, і Зеленський теж, схоже, відчуває. Хоч і пообіцяв західним партнерам з олігархами боротися.

І рівно так само президент "бореться" з Ахметовим, руками Венедіктової заблокувавши передачу в суд "Роттердаму +".

Та що там олігархів, президент заступника керівника власного офісу – Олега Татарова – від покарання відмазує!

Водночас, звільнити президент Зеленський хоче директора НАБУ, яке результативно розслідує як оборудки і Коломойського, і Ахметова.

Можливо, президент Зеленський просто очікує, що з українськими олігархами буде боротися Байден?

Коли обіцянки розходяться з діями – це виглядає просто жалюгідно, як в очах українців, так і в очах політичних еліт Західного світу. Іспанський сором чистої води.