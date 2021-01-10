Володимир Путін запевняв, що російська вакцина "хороша, безпечна і ефективно діюча". Проте президент Росії досі не отримав щеплення препаратом проти коронавірусу "Спутник V".

На тлі заяв Путіна про препарат проти COVID-19 в одному з російських телеграм-каналів з'явилась інформація, що він вакцинувався 5 січня. Проте відповідні дані спростував його прессекретар Дмитро Пєсков у коментарі радіостанції "Говорить Москва".

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Представник президента Росії 10 січня завив, що Путін поки не робив щеплення від коронавірусу.

Ні, це не відповідає дійсності. А про вакцинацію він повідомить сам,

– сказав Пєсков.

Прессекретар Володимира Путіна вже запевняв, що президент Росії "буде робити щеплення, він прийняв таке рішення і чекав завершення всіх формальностей".

Довідка. 17 грудня 2020 року президент Росії пояснив, чому досі не вакцинувався проти коронавірусу. За словами Путіна, він не входить у категорію населення, якій нині роблять щеплення.

Що відомо про "Спутник V"