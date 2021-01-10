Навіть після заяв про ефективність: Путін досі не вакцинувався "Супутником V"
Володимир Путін запевняв, що російська вакцина "хороша, безпечна і ефективно діюча". Проте президент Росії досі не отримав щеплення препаратом проти коронавірусу "Спутник V".
На тлі заяв Путіна про препарат проти COVID-19 в одному з російських телеграм-каналів з'явилась інформація, що він вакцинувався 5 січня. Проте відповідні дані спростував його прессекретар Дмитро Пєсков у коментарі радіостанції "Говорить Москва".
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Представник президента Росії 10 січня завив, що Путін поки не робив щеплення від коронавірусу.
Ні, це не відповідає дійсності. А про вакцинацію він повідомить сам,
– сказав Пєсков.
Прессекретар Володимира Путіна вже запевняв, що президент Росії "буде робити щеплення, він прийняв таке рішення і чекав завершення всіх формальностей".
Що відомо про "Спутник V"
- Вакцину проти коронавірусу "Спутник V" зареєстрували у серпні 2020 року.
- Попри те, що російський препарат не пройшов третьої фази випробувань, населення Росії все ж почали вакцинувати.
- Проте після відповідного щеплення пацієнти все одно хворіють на COVID-19.
- Західні країни назвали завчасне використання тестової вакцини ризиковим експериментом над людьми. 60% росіян також не готові вакцинуватися "Супутником V".
- Водночас відомо про сильні побічні ефекти від російської вакцини. Однак деякі країни готові закупити її, окрема, Угорщина отримала російську вакцину і досліджує її.
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