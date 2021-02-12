Навіть не видно сигналів: залізничники змушені розпалювати в салоні папером – відео

Джерело:PavlovskyNews
Працівники Укрзалізниці показали, як їм доводиться розпалювати в салоні, аби розтоплювати лід на вікнах. Для цього використовують папір.
Залізничники намагаються розтопити лід, щоб хоча б було маленьке віконечко, аби виднілись сигнали.
До теми У Києві на поїзд, який затримався через негоду, чекає понад сотня людей
Машиністи звернулись до керівництва, зокрема, до глави правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака.
Ну що, Жмак, залізничники не заслуговують на підвищення зарплати? Чому немає навіть склообігрівачів?
– обурився залізничник.
На відео видно, як чоловік палить папір біля вікна, щоб розморозити його. Все вікно скував лід, дороги майже не видно.Зверніть увагу! Україну від 7 лютого накрила негода. Автівки опинились у пастці, а потяги затримувались у дорозі на 6 – 7 годин.
Машиністи розпалюють папером, дивіться відео: