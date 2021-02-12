Навіть не видно сигналів: залізничники змушені розпалювати в салоні папером – відео
Працівники Укрзалізниці показали, як їм доводиться розпалювати в салоні, аби розтоплювати лід на вікнах. Для цього використовують папір.
Джерело:PavlovskyNews
Залізничники намагаються розтопити лід, щоб хоча б було маленьке віконечко, аби виднілись сигнали.
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Що кажуть залізничники
Машиністи звернулись до керівництва, зокрема, до глави правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака.
Ну що, Жмак, залізничники не заслуговують на підвищення зарплати? Чому немає навіть склообігрівачів?
– обурився залізничник.
На відео видно, як чоловік палить папір біля вікна, щоб розморозити його. Все вікно скував лід, дороги майже не видно.
Машиністи розпалюють папером, дивіться відео:
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