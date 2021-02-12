Працівники Укрзалізниці показали, як їм доводиться розпалювати в салоні, аби розтоплювати лід на вікнах. Для цього використовують папір.

Залізничники намагаються розтопити лід, щоб хоча б було маленьке віконечко, аби виднілись сигнали.

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Що кажуть залізничники

Машиністи звернулись до керівництва, зокрема, до глави правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака.

Ну що, Жмак, залізничники не заслуговують на підвищення зарплати? Чому немає навіть склообігрівачів?

– обурився залізничник.