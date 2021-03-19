Навіщо їм зідзвонюватись, вони не приятелі, – Арестович про Зеленського та Байдена

Олексій Арестович впевнений, що Джо Байдену та Володимиру Зеленському немає потреби часто зідзвонюватись, адже вони не приятелі. Це варто робити лише перед прийняттям певного рішення.

Про це речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович сказав у програмі "Перехресний допит". Він наголосив, що розмова повинна мати сенс, а не лише "висловлювання підтримки".

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"А навіщо президенти мають дзвонити? Вони ж не приятелі, не друзі. Там має бути конкретний перелік питань, сформований МЗС та цілим апаратом обох держав", – сказав Арестович.

За його словами, тільки коли цей перелік питань буде готовий і треба лише прийняти рішення – тоді президентам потрібно зідзвонитися.

Вони мають телефонувати не для того, щоб побалакати, привітати один одного та зазначити підтримку. Вони мають ухвалити конкретне рішення під час розмов,

– зауважив речник ТКГ.

"Я взагалі не розумію, що таке "зателефонувати"? Це ознака чого? Держава має поводитись, як держава. Дзвінок заради дзвінка – взагалі не бачу сенсу ніякого", – підсумував Арестович.

Телефонна розмова Байдена та Зеленського: коротко