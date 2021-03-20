Сенатор США Кріс Мерфі повідомив, що Артем Ситник має залишитись на посаді очільника НАБУ. У іншому випадку це може коштувати Україні підтримки Америки. Однак Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про його звільнення.

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозри щодо важливого епізоду в провадженні "Приватбанку". Мовиться про збитки на більше, ніж 8 мільярдів гривень.

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Досягнення Венедіктової

Підозру отримає навіть права рука Ігоря Коломойського – колишній голова правління "Привату" Олександр Дубілет. Однак він втік в Ізраїль ще кілька місяців тому, приблизно тоді коли Венедіктовій надіслали проєкт підозри на підпис.

Для справедливості нагадаю, що генпрокурор Петра Порошенка Юрій Луценко "порізав" це розслідування на шматки і порозкидав по різних органах, щоб НАБУ не могло його повноцінно розслідувати.

Похвалити Венедіктову хочеться, але є кілька моментів. По-перше, ці підозри "витискали" з Венедіктової кілька місяців. По-друге, стало відомо, що почали розслідування посадовців Нацбанку, які власне і забрали "Приватбанк" в Коломойського. Тепер їх звинувачують у державній зраді.



Венедіктова підписала важливі підозри / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Більше проблем, ніж у Коломойського в тих, хто йому заважає. В нього загалом все нормально, як і в його людей, які вже кілька місяців сидять в Ізраїлі.

Зеленський вніс у парламент законопроєкти

Іншу причину для оптимізму подав Володимир Зеленський. Президент вніс у Верховну Раду законопроєкт про електронний документообіг в кримінальному процесі.

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У разі прийняття закон не лише зробить кримінальний процес значно ефективнішим, а й знищить низку класичних схем його фальсифікацій. Наприклад, матеріали справи не зникатимуть через "потоп у підвалі", як це буває в Національній поліції.

Втім подання цього хорошого документа Зеленський врівноважив черговим законопроєктом про звільнення директора Національного антикорупційного бюро. Ключова відмінність від поданих раніше – політичне звільнення Артема Ситника прописане уже прямим текстом.



У парламенті є законопроєкт про звільнення Артема Ситника / Фото НАБУ

Це після того, як редакція The Washington Post, Politico, і сенатор від демократів Кріс Мерфі заявили, що такі дії можуть коштувати Україні двопартійної підтримки Конгресу США.

Негативна реакція США

The Washington Post написали, що нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з тотальною корупцією в Україні, а також, що президент має наполягати на проведенні судової реформи, відновити незалежність Національного банку України і виключити будь-які спроби послабити НАБУ.



Сенатор Кріс Мерфі входить до Демократичної партії / Фото АР

Інше поважне американське видання Politico процитувало сенатора від демократів Кріса Мерфі. Він заявив, що НАБУ повинне мати повноваження, а Ситник повинен мати можливість працювати незалежно – люди мають боятися його та його діяльності.

Сенатор Мерфі не виключив, що Україна вже незабаром може втратити двопартійну підтримку з боку Конгресу США.

Хочу чітко донести: якщо у 2021 році темп реформи буде як у 2020, Конгресу буде важко продовжити підтримку України,

– заявив Мерфі.

Чому Зеленський хоче змінити очільника НАБУ

Однак попри все Кабмін Зеленського вносить законопроєкт про звільнення директора НАБУ з політичних мотивів. Незрозумілими залишаються мотиви президента, зокрема, мовиться про такі можливі причини:

помста за Татарова;

заради поховання справи по "Роттердаму +";

для порятунку одіозного керівника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка;

через вплив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Які б мотиви не були в президента насправді, їх Зеленський ставить вище за безпеку України, адже у війні з Росією ми залежимо від підтримки США.

Не Єрмак же буде джавеліни на кухні збирати, щоб російські танки знищувати. І не Татаров "триматиме купи" антиросійську міжнародну коаліцію.

Покарання за брехню у деклараціях – не буде

"Слуги народу" з колегами кінцево убезпечили себе від в'язниці за брехню в деклараціях. Попри те, що всі парламентські фракції обіцяли зовсім інше. На останньому сесійному тижні Рада не розглянула відповідний президентський законопроєкт.

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Депутатам загрожує хіба що обмеження волі – гуртожиток із вільним режимом, якщо вони збрехали на понад 9 мільйонів гривень. Водночас на Черкащині посадили чоловіка, який вкрав собачого корму на 1400 гривень. Незважаючи на те, що чоловік визнав свою вину та покаявся, його "кинули" за ґрати на півтора року.

Для "простих" людей в'язниця за крадіжку собачого корму, а депутатам – гуртожиток за приховані мільйони. Вони нас обдурили. Я не здивований. Ми в Центрі Протидії Корупції ще раніше казали, що це обман, і що закінчиться все саме так.

31 березня – останній день для подачі щорічних декларацій за 2020 рік. До цього часу засідань Ради більше не буде, а значить обіцяний законопроєкт проголосовано не буде. Розумного можна обманути лише 1 раз, тому електорального розуму усім нам.