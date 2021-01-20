Навіщо українцям реєстр вакцинованих від COVID-19: відповідь експерта
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Усіх вакцинованих від COVID-19 українців планують вносити у єдиний загальний реєстр. Більшість громадян не розуміють навіщо їм це. Головні причини створення такого списку назвали у Верховній Раді.
В Україні створять загальний реєстр вакцинованих від COVID-19. Про це на сторінці у фейсбуці заявив глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
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Загалом Радуцький назвав 3 основні причини створення реєстру:
- щоб знати кількість вакцинованих;
- мати можливість відстежувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації;
- міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів вакцинованих, а без реєстру це – неможливо.
Як зауважив Радуцький, початок вакцинації в Україні запланований з 15 лютого 2021 року. Близько 50% українців планують вакцинувати безкоштовно.
Що відомо про вакцинацію в Україні
- Очільник МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що вакцину від Pfizer та BioNTech на українському ринку очікувати не варто.
- Перша партія вакцин у розмірі 8 мільйонів доз повинна надійти в рамках глобальної ініціативи COVAX.
- Щеплення з цієї партії отримають лише 4 мільйони українців, бо вона вводиться двічі.
- 14 січня 2021 року Степанов заявив, що українці отримають електронні паспорти вакцинації.
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