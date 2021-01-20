Усіх вакцинованих від COVID-19 українців планують вносити у єдиний загальний реєстр. Більшість громадян не розуміють навіщо їм це. Головні причини створення такого списку назвали у Верховній Раді.

В Україні створять загальний реєстр вакцинованих від COVID-19. Про це на сторінці у фейсбуці заявив глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

До теми В Україні впала підтримка вакцинації проти COVID-19: результати опитування

Загалом Радуцький назвав 3 основні причини створення реєстру:

щоб знати кількість вакцинованих;

мати можливість відстежувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації;

міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів вакцинованих, а без реєстру це – неможливо.

Як зауважив Радуцький, початок вакцинації в Україні запланований з 15 лютого 2021 року. Близько 50% українців планують вакцинувати безкоштовно.

Що відомо про вакцинацію в Україні

Очільник МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що вакцину від Pfizer та BioNTech на українському ринку очікувати не варто.

Перша партія вакцин у розмірі 8 мільйонів доз повинна надійти в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Щеплення з цієї партії отримають лише 4 мільйони українців, бо вона вводиться двічі.

14 січня 2021 року Степанов заявив, що українці отримають електронні паспорти вакцинації.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу