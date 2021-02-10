На Херсонщині пройшли навчання військової авіації та десанту: потужне відео

Джерело:Фейсбук ЗСУ
Екіпажі авіаційників та десантників пройшли навчання на одному з полігонів Херсонської області. Метою було перевірити їхню бойову готовність.
Групи передових авіаційних навідників, екіпажі вертольотів армійської авіації та мобільні резерви десантно-штурмових військ відпрацювали різні елементи взаємодії.
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Основними цілями навчань Збройних Сил України були:
Процесом керував командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Під час навчання екіпажам належало висадити розвідувальні групи в район ведення бойових дій, надати їм вогневу підтримку та евакуювати з місця виконання поставлених завдань, –
зазначив він.
Генерал-лейтенант Наєв пояснив, що завданням групи десантників було дістатися до вказаного району та взяти під контроль панівні висоти та рубежі. Він додав, що рівень підготовки десантників та вертолітників є високим, а робота – злагоджена.
Найяскравіші моменти з навчань дивіться у відео: