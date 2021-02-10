Екіпажі авіаційників та десантників пройшли навчання на одному з полігонів Херсонської області. Метою було перевірити їхню бойову готовність.

Групи передових авіаційних навідників, екіпажі вертольотів армійської авіації та мобільні резерви десантно-штурмових військ відпрацювали різні елементи взаємодії.

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Основними цілями навчань Збройних Сил України були:

вдосконалення льотної підготовки екіпажів вертольотів;

відпрацювання способів бойового застосування армійської авіації при висадці повітряного десанту;

взаємодія командирів десантно-штурмових підрозділів і екіпажів армійської авіації.

Процесом керував командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час навчання екіпажам належало висадити розвідувальні групи в район ведення бойових дій, надати їм вогневу підтримку та евакуювати з місця виконання поставлених завдань, –

зазначив він.

Генерал-лейтенант Наєв пояснив, що завданням групи десантників було дістатися до вказаного району та взяти під контроль панівні висоти та рубежі. Він додав, що рівень підготовки десантників та вертолітників є високим, а робота – злагоджена.

Найяскравіші моменти з навчань дивіться у відео: