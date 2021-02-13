У Навального звернулись до Ради Європи через порушення рішення ЄСПЛ
Захист російського опозиціонера Олексія Навального звернувся до Комітету міністрів Ради Європи. Зокрема, через невиконанням владою рішення Європейського суду з прав людини щодо провадженя "Ів Роше" та ув'язнення політика.
Джерело:Интефакс
Навальний просить Комітет міністрів РЄ вжити заходів.
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Звернення мають розглянути вже в березні.
Що відомо про рішення ЄСПЛ щодо Навального
- У жовтні 2017 року ЄСПЛ за заявою Навальних визнав, що Росія порушила низку статей Європейської конвенції з прав людини під час розгляду справи "Ів Роше" .
- Суд навіть присудив Навальним компенсацію у розмірі понад 80 тисяч євро.
- Верховний суд Росії у 2018 році за поданням голови суду відновив провадження у справі, однак залишив вирок без змін.
Ув'язнення Навального: коротко
- Після повернення Навального з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком", його затримали. Умовний термін опозиціонера вирішили замінити на реальний.
- Відтак Навального засудили до 3,5 роки ув'язнення. Він відбуватиме покарання у колонії загального режиму.
- До слова, після затримання опозиціонера в Росії спалахнули масові протести.
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