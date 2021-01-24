Ефект Навального, загрози від зниження тарифів на газ та порятунок Татарова: блоги тижня

24 січня 2021 , 22:00
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Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як українці реагують на затримання Навального, чи є загрози від зниження цін на газ та що робить ОПУ для Татарова і до чого тут МВФ.

1. Українці кусають Навального, щоб заглушити розчарування в собі



Те, що рішення Олексія Навального повернутися в Росію стало проблемою для тамтешньої влади, зрозуміти нескладно. Складніше зрозуміти, чому в Україні реакція на його повернення виявилася якоюсь болісно-напруженою.

Чому в Росії затримали Олексія Навального – більше тут. 2. Обмеження ціни на газ до 6,99: чому не субсидії та як вплине на співпрацю з МВФ



Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ, тому тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%. Яка за цим стоїть економіка?

Тарифи на газ у січні – все що потрібно знати. 3. Правило свободи для Навального: чи має Україна реагувати на беззаконня в Росії



Чи маємо ми, в Україні, реагувати на беззаконня щодо політика Навального так, як це реагують ЄС та США? Тобто, чи варто нам приєднуватись до вимоги вільного світу – "Свободу Навальному!"

Протести в Росії – дізнавайтесь більше.
4. Офіс президента рятує Татарова і знищує партнерство з Заходом



Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроєкт, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом.

Хто такий Олег Татаров? 5. "Що там у москалів?": чи зможе Навальний поміняти ролями Росію і Україну



Олексій Навальний прилетів на батьківщину, щоб приземлитися в Шереметьєво замість Внуково і одразу ж був затриманий.

Кілька порад українцям щодо подій в Росії – читайте тут.