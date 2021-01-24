Ефект Навального, загрози від зниження тарифів на газ та порятунок Татарова: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як українці реагують на затримання Навального, чи є загрози від зниження цін на газ та що робить ОПУ для Татарова і до чого тут МВФ.