Ефект Навального, загрози від зниження тарифів на газ та порятунок Татарова: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як українці реагують на затримання Навального, чи є загрози від зниження цін на газ та що робить ОПУ для Татарова і до чого тут МВФ.
1.
Українці кусають Навального, щоб заглушити розчарування в собі
Те, що рішення Олексія Навального повернутися в Росію стало проблемою для тамтешньої влади, зрозуміти нескладно. Складніше зрозуміти, чому в Україні реакція на його повернення виявилася якоюсь болісно-напруженою.
Чому в Росії затримали Олексія Навального – більше
тут
. 2.
Обмеження ціни на газ до 6,99: чому не субсидії та як вплине на співпрацю з МВФ
Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ, тому тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%. Яка за цим стоїть економіка?
Тарифи на газ
у січні – все що потрібно знати. 3.
Правило свободи для Навального: чи має Україна реагувати на беззаконня в Росії
Чи маємо ми, в Україні, реагувати на беззаконня щодо політика Навального так, як це реагують ЄС та США? Тобто, чи варто нам приєднуватись до вимоги вільного світу – "Свободу Навальному!"
Протести в Росії
– дізнавайтесь більше.
4.
Офіс президента рятує Татарова і знищує партнерство з Заходом
Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроєкт, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом.
Хто такий
Олег Татаров
? 5.
"Що там у москалів?": чи зможе Навальний поміняти ролями Росію і Україну
Олексій Навальний прилетів на батьківщину, щоб приземлитися в Шереметьєво замість Внуково і одразу ж був затриманий.
Кілька порад українцям щодо подій в Росії – читайте
тут
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