Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого намагались отруїти, насправді має українське походження. Він часто у дитинстві проводив канікули саме в українських селах, де є його родичі.

Навальний сам неодноразово заявляв в ефірах російських телеканалів, що він родом з України. Про це розповів російський журналіст Сакен Аймурзаєв в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

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Які регіони України є близькими Навальному

За словами Аймурзаєва, у Навального є родичі в таких регіонах:

селище Іванків, що на Київщині;

село у Житомирській області, де він проводив літні канікули у дитинстві;

місто Хмельницький.

"У нього є зв'язок з Україною, якщо говорити про походження. Він навіть в одному з ефірів на "Інтері" приблизно 10 років тому сказав, що більша його частина є українською за походженням", – розповів Аймурзаєв.

Чи можна вважати Навального українцем

Як зауважив журналіст, Навальний вже як особистість сформувався в Росії, а тому він "російська людина".

"В ньому російська політична енергія є, її дуже багато, тому він російський політик, а не український в цьому сенсі", – підсумував Аймурзаєв.