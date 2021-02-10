Зусиллями президента Росії Володимира Путіна він сам собі створив образ найголовнішого злодія світу. Його палац з 16 поверхами – типове лігво з фільму Джеймса Бонда.

Джерело: "Що це було?" на 24 каналі

Про це в ефірі розповів журналіст-міжнародник Іван Яковина. Детальніше про російський режим, ядерну зброю Росію, стосунки між Путіним та Навальним і вакцинацію – у програмі.

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Про Навального

Іван Яковина: Як би не ставились до Олексія Навального, він сміливо повернувся в Росію, сів у в'язницю і готовий постраждати після того, як його ледь не побили. Він – борець з найголовнішим злом, подобається це комусь чи ні.

Для Заходу все зрозуміло: є зло Володимир Путін і є людина, яка кинула йому виклик.

Зауважимо! У Росії напередодні акцій протесту на підтримку Навального підвищили штрафи за участь у мітингах. Сума покарання стартуватиме від 2 тисяч рублів.

Про російський режим

Іван Яковина: Похитнути владу Путіна зможуть санкції на близьке його оточення. Тоді вже можна буде серйозно говорити про те, що режим почав "качатись". Людей треба підштовхувати до внутрішніх чварів, нестабільності і так далі.

Тому що треба розуміти, що народної революції в Росії – не буде і бути не може. Для того, щоб протистояти таким подіям в Росії – все готове ідеально. Якщо режим зміниться, то тільки через двірцевий переворот. Він може бути на тлі якихось подій, але так, як було в Україні, коли прийшли люди і звільнили палац Януковича, то звільнити палац Путіна не вийде.

Що зможе похитнути владу Володимира Путіна читайте тут.

Про санкції для Путіна

Іван Яковина: Євросоюз вже готовий на дуже серйозні санкції. Джозеф Борель приїжджав в Москву, де вів переговори з Сергієм Лавровим. Останній одразу під час перемовин назвав ЄС і самого Борреля – не конструктивними і не надійними партнерами.

Окрім цього, МЗС Росії оголосило про виселення з Росії трьох дипломатів – шведського, німецького і польського. Це був ляпас Боррелю. Він, не бувши в цьому кваліфікованим, не зумів відреагувати. Взагалі ситуація з Лавровим і Росією викликала страшний гнів євродепутатів. І тому вони зараз готові до санкційних дій щодо країни.

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Євросоюз це не єдина структура, там є різні групи інтересів. Тому одразу санкцій не буде, відбудеться обговорення. Чи страшні Путіну санкції – дивлячись які. Якщо будуть ті, про які активно говорять люди Навального, це буде небезпечно і боляче для Путіна.

Що це? Це санкції проти гаманців режиму, проти тих людей, які зберігають умовно, путінський "абщаг".

Є цілий список людей – банкіри, сини голів російських спецслужб і пропагандистів, наприклад, Соловйов. Цих людей хочуть покарати, щоб насамперед лишити режим Путіна особистих його грошей. Адже саме ці люди якраз зберігають його гроші.

Про які жорсткі наслідки санкції для "гаманця Кремля" мовиться – читайте тут.

Найближчі люди Путіна стали відчувати, що він їм заважає жити, що він не допомагає, а перешкоджає нормальному життю. Якщо Путін стане для них тягарем, то в якийсь момент вони можуть від нього відвернутись.

Про ядерну зброю для Росії

Іван Яковина: У Росії є ядерна зброя, яка лякає та дійсно є небезпечною для всього світу. Звісно, вона вже довго лежить, гниє, однак це не є причиною, щоб припинити її боятися.

Так, ця зброя потроху гниє, стає менш небезпечною. Однак вона досі достатньо небезпечна.

Як Путін сам говорив: "Миша, яку загнали в глухий кут, може піти на страшні кроки".

Детальніше про те, що розповів Яковина про ядерну зброю для Росії дізнайтесь за посиланням.