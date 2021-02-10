Навальний кинув виклик Путіну: ким насправді є президент Росії
Зусиллями президента Росії Володимира Путіна він сам собі створив образ найголовнішого злодія світу. Його палац з 16 поверхами – типове лігво з фільму Джеймса Бонда.
Джерело: "Що це було?" на 24 каналі
Про це в ефірі розповів журналіст-міжнародник Іван Яковина. Детальніше про російський режим, ядерну зброю Росію, стосунки між Путіним та Навальним і вакцинацію – у програмі.
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Про Навального
Іван Яковина: Як би не ставились до Олексія Навального, він сміливо повернувся в Росію, сів у в'язницю і готовий постраждати після того, як його ледь не побили. Він – борець з найголовнішим злом, подобається це комусь чи ні.
Для Заходу все зрозуміло: є зло Володимир Путін і є людина, яка кинула йому виклик.
Про російський режим
Іван Яковина: Похитнути владу Путіна зможуть санкції на близьке його оточення. Тоді вже можна буде серйозно говорити про те, що режим почав "качатись". Людей треба підштовхувати до внутрішніх чварів, нестабільності і так далі.
Тому що треба розуміти, що народної революції в Росії – не буде і бути не може. Для того, щоб протистояти таким подіям в Росії – все готове ідеально. Якщо режим зміниться, то тільки через двірцевий переворот. Він може бути на тлі якихось подій, але так, як було в Україні, коли прийшли люди і звільнили палац Януковича, то звільнити палац Путіна не вийде.
Про санкції для Путіна
Іван Яковина: Євросоюз вже готовий на дуже серйозні санкції. Джозеф Борель приїжджав в Москву, де вів переговори з Сергієм Лавровим. Останній одразу під час перемовин назвав ЄС і самого Борреля – не конструктивними і не надійними партнерами.
Окрім цього, МЗС Росії оголосило про виселення з Росії трьох дипломатів – шведського, німецького і польського. Це був ляпас Боррелю. Він, не бувши в цьому кваліфікованим, не зумів відреагувати. Взагалі ситуація з Лавровим і Росією викликала страшний гнів євродепутатів. І тому вони зараз готові до санкційних дій щодо країни.
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Євросоюз це не єдина структура, там є різні групи інтересів. Тому одразу санкцій не буде, відбудеться обговорення. Чи страшні Путіну санкції – дивлячись які. Якщо будуть ті, про які активно говорять люди Навального, це буде небезпечно і боляче для Путіна.
Що це? Це санкції проти гаманців режиму, проти тих людей, які зберігають умовно, путінський "абщаг".
Є цілий список людей – банкіри, сини голів російських спецслужб і пропагандистів, наприклад, Соловйов. Цих людей хочуть покарати, щоб насамперед лишити режим Путіна особистих його грошей. Адже саме ці люди якраз зберігають його гроші.
Найближчі люди Путіна стали відчувати, що він їм заважає жити, що він не допомагає, а перешкоджає нормальному життю. Якщо Путін стане для них тягарем, то в якийсь момент вони можуть від нього відвернутись.
Про ядерну зброю для Росії
Іван Яковина: У Росії є ядерна зброя, яка лякає та дійсно є небезпечною для всього світу. Звісно, вона вже довго лежить, гниє, однак це не є причиною, щоб припинити її боятися.
Так, ця зброя потроху гниє, стає менш небезпечною. Однак вона досі достатньо небезпечна.
Як Путін сам говорив: "Миша, яку загнали в глухий кут, може піти на страшні кроки".
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