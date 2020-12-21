Олексій Навальний опублікував у мережі запис розмови з ймовірним учасником замаху на нього. Стали відомі нові деталі отруєння опозиціонера та імена причетних до цього людей.

Що дізнався Навальний про його отруєння

Розмову з фігурантом замаху на нього російський опозиціонер оприлюднив на своєму сайті 21 грудня.

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За словами Навального, він зробив кілька дзвінків членам групи співробітників ФСБ, які потенційно можуть бути причетні до отруєння. Зокрема, політик контактував з Костянтином Кудрявцевим.

Дзвінок Навальний здійснював за допомогою спеціального додатку, тому Кудрявцев вважав, що йому телефонують з робочого номера. Цей номер використовували і співробітники ФСБ як комутатор для зв'язку з високопоставленими офіцерами.

Навальний представився Максимом Устиновим – помічником глави ФСБ Миколи Патрушева, Опозиціонер попросив пояснити деякі моменти, необхідні для доповіді начальству.

Під час розмови людина, ідентифікована як співробітник ФСБ Костянтин Кудрявцев, пояснила, що політик міг померти. Врятувала його оперативна посадка в Омську і не введений йому лікарями швидкої допомоги атропін.

Співрозмовник Навального заявив, що отруту нанесли на нижню білизну опозиціонера.

Телефонуючи до Кудрявцева, політик знав, що той брав участь у стеженні за ним. А також літав до Омська після того, як Навального скерували на лікування до Берліна.

До теми Та кому він потрібен, – Путін про Навального та його отруєння

Зверніть увагу! Раніше The Insider і Bellingcat писали, що фахівець в області хімзахисту Кудрявцев літав до Омська, бо знав, як усунути сліди отрути.

Хто ще може бути причетний до замаху на життя політика

Кудрявцев також розповів, що одяг для очищення йому дала людина на ім'я Михайло. Цей чоловік очолює місцеве управління ФСБ по боротьбі з тероризмом.

Згодом Навальний зателефонував і йому. Михайло не погодився спілкуватися по відкритій лінії. Однак підтвердив, що передавав одяг Кудрявцеву і працював разом з місцевими співробітниками транспортної поліції.

Цього співрозмовника Навального ідентифікували як Михайла Євдокимова. Зазначається, що саме він є на фото у кабінеті головного лікаря в омської лікарні, куди привезли опозиціонера.

Ймовірний учасник замаху назвав й інших можливих фігурантів отруєння. Зокрема, Василя Калашникова. За інформацією The Insider Калашников, він – фахівець в області газової хроматографії. Це сучасний метод виявлення слідів хімічних речовин, наприклад, нервово-паралітичного отрути, в біологічних зразках.

Навальний поспілкувався з можливим учасником замаху на нього: дивіться відео

Усі деталі, відомі про отруєння Навального, розслідування, заяви Путіна та самого опозиціонера читайте за посиланням.