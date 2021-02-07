Залишайтеся сильними, – президент Литви закликав владу України продовжувати курс на ЄС і НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа з нагоди другої річниці змін до Конституції України закликав владу продовжувати європейську і євроатлантичну інтеграцію. Її закріпили в Основному законі.

За його словами, 2 роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції. А також – визначив приєднання до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору за стратегічними цілями.

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Геополітичний вибір України

Він зауважив, що це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України.

Литва підтримує зусилля України,

– наголосив Науседа.

Також президент Литви закликав Україну залишатися сильними на цьому шляху.

Внесення змін до Конституції України: коротко

Верховна Рада 7 лютого 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України". Він стосувався стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО.

За це рішення тоді проголосували 334 народні депутати.

Дмитро Кулеба заявив, що в України є чітка мета – повноцінне членство у НАТО. Необхідно отримати план дій та рухатися цим шляхом.