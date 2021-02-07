Президент Литви Гітанас Науседа з нагоди другої річниці змін до Конституції України закликав владу продовжувати європейську і євроатлантичну інтеграцію. Її закріпили в Основному законі.

За його словами, 2 роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції. А також – визначив приєднання до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору за стратегічними цілями.

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Геополітичний вибір України

Він зауважив, що це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України.

Литва підтримує зусилля України,

– наголосив Науседа.

Також президент Литви закликав Україну залишатися сильними на цьому шляху.

До речі! Про те, що насправді перешкоджає в Україні вступити в НАТО, читайте за посиланням.

Внесення змін до Конституції України: коротко